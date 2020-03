Fii istet si cumpara online! Cum sa te aprovizionezi in vreme de coronavirus - ce optiuni ai si unde livreaza fiecare

Cumparaturile online reprezinta o varianta pe care merita sa o iei serios in considerare, daca nu ai facut-o deja pana acum.Romania a trecut in faza a doua a epidemiei cu coronavirus, prin urmare autoritatile au inasprit masurile de siguranta si au facut apel la fiecare dintre noi sa le respecte si sa contribuie personal la depasirea cu bine a crizei mondiale pe care o traversam.Liderii UE spun ca pana la 70% din europeni vor fi infectati cu Covid-19, 4 fiind scenariile posibile in care poate evolua infectia Covid-19 in Europa.Citeste si Informatii esentiale despre COVID-19 pentru fiecare dintre noi: Cum sa te feresti, ce faci daca ai simptome si diferenta majora fata de gripa.O masura extrem de importanta recomandata de autoritati este limitarea deplasarilor, cu alte cuvinte reducerea contactelor directe cu ceilalti.Pentru ca varstnicii sunt cei mai vulnerabili in fata noii epidemii, mai multi voluntari s-au mobilizat pe Facebook si au decis sa iasa la cumparaturi in locul celor in etate si care nu au alt ajutor prin apropiere.Cumparaturile online sunt o varianta si mai buna, pentru toata lumea, indiferent de varsta. Sigur ca renunti la placerea de a face shopping si ca platesti serviciul facut prin curieri, insa exista si avantaje, cum ar fi ofertele facute doar online, faptul ca eviti sa atingi diverse suprafete aproape sigur nedezinfectate de ani de zile (inclusiv banii!) sau cele mentionate la inceputul acestui articol.Un studiu online efectuat recent arata ca numarul romanilor care au facut cel putin o data pe luna cumparaturi online de produse si servicii a crescut in 2019 cu 27% fata de 2017 (si cu 10% fata de 2018).Cateva sugestiiDe exemplu, o posibilitate este Bringo "prima platforma care te pune in legatura cu livratori specializati care iti fac cumparaturile si ti le aduc acasa", asa cum se precizeaza pe site, de unde afli si cum poti descarca si aplicatia aferenta.Cum functioneaza?"Alegi magazinul de unde vrei sa cumperi, adaugi produsele in cos si plasezi comanda.Bringo iti cauta si iti afiseaza livratorii disponibili.Livratorul ales de tine iti face cumparaturile si ti le livreaza in intervalul specificat.La primirea comenzii iti este inmanat bonul fiscal si platesti prod ...citeste mai departe despre " Fii istet si cumpara online! Cum sa te aprovizionezi in vreme de coronavirus - ce optiuni ai si unde livreaza fiecare " pe Ziare.com