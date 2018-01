"Problema delicata" a fost transmisa Ministerului Finantelor Publice (MFP) si Ministerului Culturii, a declarat marti directorul institutiei."Sunt 85 de angajati care vor avea salariile diminuate, dupa aceasta abracabradanta solutie cu transferul taxelor. Asta inseamna, la nivelul unei luni, pierderi de circa 47.000 de lei net", a declarat directorul Andrei Dimitriu intr-o conferinta de presa care a avut loc marti.El a precizat ca nu este vorba doar despre personalul tehnic, ci si cel artistic, "cei cu vechime", dar si ca in urma taierii salariilor din timpul guvernarii Boc au fost deschise sute de procese, fapt care inseamna "o situatie conflictuala" pentru institutie si "necesita bani"."Noi am inaintat Ministerului Finantelor, autorul acestui interesant experiment financiar, si la ministerul nostru (Ministerul Culturii si Identitatii Nationale - n.red.) si speram ca, nefiind singura institutie afectata, va fi gasita o solutie", a mai afirmat el.In total, Filarmonica "George Enescu" are 212 angajati, potrivit lui Dimitriu.Filarmonica "George Enescu" va fi decorata cu Ordinul "Meritul Cultural", cu ocazia Zilei Culturii Nationale (15 ianuarie), care va fi sarbatorita la Ateneul Roman printr-un concert condus de maestrul Horia Andreescu. ...citeste mai departe despre " Filarmonica taie salariile din cauza revolutiei fiscale: Angajatii pierd prin abracadabranta solutie cu transferul taxelor " pe Ziare.com