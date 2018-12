Topul este alcatuit din trei categorii: persoane de actiune (doers), protestatari/ contestatari ai Puterii (disruptors) si visatori (dreamers), care vor transforma fata Europei in anul urmator.Mihai Sora a fost inclus in categoria "disruptors".In categoria in care se regaseste filosoful, cea a contestatarilor Puterii, mai sunt Mary Lou McDonald (Irlanda), Mattias Tesfaye (Danemarca), Jeremy Corbyn (Marea Britanie), Eleni Touloupaki (Grecia), Herbert Kickl (Austria), Ali Can (Turcia/ Germania), Marta Pardavi (Ungaria) si Mischael Modrikamen (Belgia)."In fiecare an, Politico face o lista cu 28 de persoane care vor forma Europa in anul urmator.De data aceasta, am facut lucrurile putin diferit. In plus fata de alegerea unei singure persoane in fruntea listei - liderul italian de extrema dreapta Matteo Salvini - am clasat restul de 27 de persoane in trei categorii: doers, dreamers si disruptors", noteaza Politico.De asemenea, publicatia i-a facut un profil filosofului, care poate fi citit integral aici.Vezi si un interviu acordat Ziare.com - Mihai Sora, filosoful care iubeste deopotriva Europa si tara, implineste 102 aniCiteste si:Mihai Sora: Cu-atatia nechemati in fruntea tarii si cu o Romanie imputinata, nu vad motiv de incantareMihai Sora, premiat la Bruxelles: Spiritul european ne-a salvat si in anii cei mai intunecati ai dictaturiiO lectie despre patriotism, cu Mihai Sora: Problema iubirii de tara nu se pune in termeni daca merita sau nu sa o iubesti (Video)A.D. ...citeste mai departe despre " Filosoful Mihai Sora, inclus in topul oamenilor care vor influenta Europa in 2019 " pe Ziare.com