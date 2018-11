Financial Times: Guvernul ataca statul de drept si pateaza imaginea Romaniei. Speranta tinerilor nu trebuie lasata sa moara

Insa toate aceste evenimente cu care romanii se pot lauda sunt umbrite de proasta guvernare de la Bucuresti, apreciaza sursa citata."Pe 1 decembrie, romanii vor marca aniversarea a 100 de ani de la unirea fostei monarhii cu Transilvania, un teritoriu insusit dupa colapsul Imperiului Habsburgic la sfarsitul Primului Razboi Mondial.O luna mai tarziu, Romania va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE timp de 6 luni pentru prima oara.In decembrie 2019, tara va marca 30 de ani de la caderea comunismului si inlaturarea de la putere a lui Nicolae Ceausescu.Romanii au tot dreptul de a se mandri cu aceste momente de referinta din istoria lor moderna. Natiunea a facut progrese considerabile de la caderea comunismului, construind o democratie pluripartita, ridicand nivelul de trai de la nivelele abisale ale epocii lui Ceausescu si ajungand pana la aderarea la NATO si la UE.Acestea fac cu atat mai grav faptul ca actualul guvern de la Bucuresti submineaza statul de drept, impiedicand eforturile de combatere a coruptiei si, astfel, patand imaginea Romaniei", noteaza Financial Times.Publicatia aminteste de raportul MCV, prezentat saptamana trecuta de prim-vicepresedintele Comsisiei Europene, Frans Timmermans:"Timmermans spunea adevarul saptamana trecuta cand afirma ca Guvernul condus de PSD nu doar ca amana reformele din domeniul Justitiei, ba chiar inverseaza progresele inregistrate de cand tara a intrat in UE, in 2007".Regresul Romaniei este daunator pentru unitatea Uniunii Europene, deoarece intareste impresia din capitalele vest-europene ca tot mai multe tari din Europa Centrala si de Est se indeparteaza de valorile de baza ale blocului. In plus, FT mai noteaza ca Romania este "frustrata de MCV (Mecanismul de Cooperare si Verificare - n.red.) "."Precum Bulgaria, Romania este frustrata pentru ca inca se afla sub mecanismul de supraveghere, din 2007, care monitorizeaza progresele in domeniul judiciar si lupta anticoruptie. Cu toate acestea, Timmermans si colegii sai din comisie au fost indreptatiti sa emita opt noi recomandari care vizeaza consolidarea independentei sistemului judiciar s ...citeste mai departe despre " Financial Times: Guvernul ataca statul de drept si pateaza imaginea Romaniei. Speranta tinerilor nu trebuie lasata sa moara " pe Ziare.com