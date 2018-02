Financial Times: Luptele anti-DNA din Romania arata limitele influentei Uniunii Europene

O lupta care scoate la iveala si vulnerabilitati ale Uniunii Europene, mai scrie cotidianul britanic.Cotidianul britanic isi incepe analiza cu cateva detalii din contextul romanesc al luptei anticoruptie. Cazul lui Radu Mazare nu putea lipsi, iar amanuntele picante le-au atras atentia britanicilor."Radu Mazare este un fost primar roman, care a aparut pe coperta Playboy si a starnit indignare purtand o uniforma nazista la o prezentare de moda. Acum, fostul oficial roman de la malul Marii Negre, confruntat cu acuzatii de coruptie, s-a refugiat in Madagascar, de unde a transmis ca se va intoarce doar daca va avea parte de un proces corect", scrie FT, in introducere.Procesul lui este doar o parte a razboiului care a escaladat, dus impotriva coruptiei din Romania, care a implicat multi politicieni si chiar Comisia Europeana."Laura Codruta Kovesi, seful anticoruptiei din tara, este sub presiune; sustinatorii ei se tem ca va fi indepartata din functie, ca parte a revizuirii pe care Guvernul o face sistemului de justitie. Acest lucru a declansat proteste de strada si a aratat limitele mecanismelor de control ale Uniunii Europene asupra Romaniei, de la integrarea din 2007", se arata in articolul semnat de Michael Peel.Bucurestiul, aminteste textul, face parte din grupul capitalelor europene, alaturi de Varsovia si Budapesta, care a intrat in disputa cu Comisia Europeana, pe tema domniei legii."Este contextul politic", a spus Cristian Ghinea, parlamentar si vicepresedinte al unui nou partid tehnocratic de centru-dreapta. "Il vedem pe Orban, vedem Polonia - intelegem astfel ca Uniunea Europeana nu are o parghie reala, pentru a-i ameninta pe acesti baieti".Urmatoarea etapa care ar putea dinamita batalia din Romania este publicarea, asteptata pentru joi, a raportului comandat de Guvern asupra activitatii Laurei Codruta Kovesi la conducerea DNA, scriu britanicii.Procurorul-sef este citat in articol, atunci cand spune ca succesul DNA in a obtine zeci de condamnari ale oficialilor, incluzand aici ministri, fosti ministri si chiar prim-ministri, a provocat un "asalt real" si o "campanie de denigrare", instrumentate de oameni de afaceri si politicieni care vor sa sub ...citeste mai departe despre " Financial Times: Luptele anti-DNA din Romania arata limitele influentei Uniunii Europene " pe Ziare.com