Firea a invins la limita in Consiliu si a obtinut rectificarea bugetara: Nu sunt taiati bani de la consolidari. Vom achizitiona 50 de senzori seismici

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a subliniat din nou ca banii nu sunt taiati de la anumite domenii, ci doar sunt redistribuiti, urmand de exemplu sa fie achizitionati 50 de senzori seismici."Nu se taie de la consolidari pentru a se da bani la alte capitole. Este vorba despre o redistribuire in cadrul creditelor din interiorul exercitiilor bugetare. Concret, pentru ca s-a spus fals ca se taie bani de la consolidari, este vorba despre o suma care nu poate fi cheltuita pana la sfarsitul anului. Si atunci ori tinem banii blocati, ori facem ceva util, sa achizitionam 50 de senzori seismici, cei mai performanti. Am primit deja aprobare de la Institutul National de Fizica a Pamantului (INFP) ", a declarat Firea la inceputul sedintei CGMB.La dezbaterea pe proiectul de hotarare privind rectificarea, grupurile USR, PMP si PNL au propus cate un amendament, amendamente care au fost, insa, respinse. Firea s-a declarat socata de propunerea amendamentelor, reprosandu-le consilierilor generali ca la sedinta trecuta nu au aprobat rectificarea, insa in sedinta de marti vin cu amendamente. Firea a spus ca nu i se pare "un mod profesionist" de a lucra."Am ascultat cu atentie si ingrijorare multitudinea de amendamente. Sunt socata. Sedinta trecuta proiectul a picat, pentru ca nu ati fost de acord nici macar cu ceea ce era urgent pentru cetateni. Haideti sa spunem lucrurile pe nume. Acum vine fiecare in parte sa ia de la piste sa duca nu stiu unde.Nu mi se pare un mod profesionist de a lucra impreuna in CGMB. Nu ati fost de acord data trecuta sa achitam gazele, nu v-a durut sufletul sa ramana bucurestenii fara caldura. Nu vad nicio ingrjiorare nici la colegii nostri care acum voteaza cu USR, care au stat aici cocotati in stanga mea (Orlando Culea - n.red.) . (...) Acum vine fiecare cu margica lui. Dar de ce USR nu se revolta acum ca se iau bani de la piste?", a spus Firea.Ce prevede rectificarea bugetaraConform proiectului de hotarare privind rectificarea bugetara, subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la transportul in comun se vor majora cu 200 de milioane de lei, ajungand la 764 de milioane de lei.In ceea ce priveste domeniul reducerii poluarii, de aici vor pleca 24 de milioane de ...citeste mai departe despre " Firea a invins la limita in Consiliu si a obtinut rectificarea bugetara: Nu sunt taiati bani de la consolidari. Vom achizitiona 50 de senzori seismici " pe Ziare.com