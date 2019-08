Acest proiect a fost respins luna trecuta de USR, iar in sedinta de azi proiectul a fost votat de toti consilierii cu exceptia celor de la USR, care s-au abtinut, relateaza Mediafax.Turnul de parasutim a fost construit in anul 1950. Are 86 de metri inaltime (cam cat Palatul Parlamentului) si a fost folosit multa vreme de parasutisti, pentru antrenamente. De ani buni, insa, acest turn - aflat in administrarea Ministerului Transporturilor - nu mai are nicio intrebuintare.Administratia Firea vrea sa demoleze acest turn din cauza ca el se afla pe terenul din starda Basarabiei nr. 37-39, unde ar urma sa se construiasca o sala polivalenta uriasa, cu 20.000 de locuri, al carei cost a fost estimat la 138 de milioane de euro.In consecinta, Gabriela Firea a pus, de mai multe ori, pe ordinea de zi un proiect prin care le propune consilierilor sa aprobe ca PMB sa ceara - in vederea demolarii - acest turn de la Ministerul Transporturilor.Administratia Firea promite ca, in compensatie, in urmatorii 3 ani, va construi, in Capitala, un alt turn pentru parasutisti (care, de altfel, nu mai folosesc nici constructia existanta!).Iata mai multe detalii - USR continua sa se opuna demolarii turnului de parasutism de la Lia Manoliu: Care este miza ...citeste mai departe despre " Firea a reusit sa treaca proiectul prin care vrea sa darame Turnul de parasutism de la Lia Manoliu " pe Ziare.com