Firea a terminat deja bugetul de peste un miliard al Bucurestiului si mai imprumuta 120 de milioane de euro de la banci

"Pentru asigurarea unei dezvoltari durabile a capitalei Romaniei, este necesara implementarea unor proiecte de investitii complexe, a caror valoare depaseste resursele alocate anual la bugetul local al Municipiului Bucuresti.Astfel, prin Hotararea nr. 624/19.12.2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat contractarea si/sau garantarea unei/unor finantari rambursabile interne si/sau externe in valoare totala de pana la 555.000.000 lei (cca. 120 milioane euro - n.red.), in vederea refinantarii datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligatiuni realizata in anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL012 si maturitate 3 ani", se arata intr-un comunicat de presa al primariei.Primaria condusa de Gabriela Firea a primit oferte din partea unei asocieri a BT Capital Partners SA cu Banca Transilvania SA, precum si din partea asocierii dintre BCR BRD si Raiffeisen Municipalitatea nu precizeaza si care va fi destinatia exacta a celor 555.000.000 de lei pe care ii va imprumuta de la banci, pe langa bugetul de 1,24 de miliarde de euro al orasului, singura precizare din comunicatul de presa fiind "proiecte de investitii complexe".