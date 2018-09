Firea acuza Guvernul ca a mintit in legatura cu Centura Capitalei. Reactia Ministerului Transporturilor

Firea a mai spus ca aceasta cerere nici nu poate fi facuta prea curand, pentru ca Centura nu are nici cadastru, nici intabulare."Reamintesc ca in 27 de ani, Guvernul nu a finalizat nici macar jumatate din lucrarile la Centura Capitalei, lucrarile sunt undeva la 37 la suta. Din 74 de kilometri sunt finalizati circa 28 de kilometri. Si atunci ne intrebam cati ani le mai trebuie pentru a extinde la patru benzi Centura?Din prima zi ca primar am transmis solicitarea si inclusiv decizia din CGMB de a se transfera de la CNAIR catre PMB acest obiectiv de investitii. Prima data mi s-a spus ca nu. Din ce motiv? Pentru ca s-ar pierde fondurile europene.Am fost personal la Bruxelles, am primit si in scris, ca este o dezinformare, pentru ca fondurile nu se acorda institutiei, ci proiectului. Al doilea motiv inventat a fost ca nu pot fi transferate contractele. Am venit cu explicatii si pentru aceasta motivatie", a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliu General.Ea a mai spus ca Executivul nici macar nu a facut cerere pentru obtinerea fondurilor europene, iar dosarul pentru obtinerea banilor nici nu poate fi depus prea curand pentru ca Centura Capitalei nu are cadastru si nici intabulare."Puteti sa credeti ca pana acum Guvernul prin CNAIR nu a facut nicio cerere de atragere a fondurilor europene pentru Centura? Mi se spunea ca daca se transfera la PMB se pierd fonduri.Care fonduri? Ca nu avem nicio cerere si nici nu poate fi depusa prea curand pentru ca centura nu are cadastru si nu a fost intabulata. Am aflat curand, ca am cercetat. Ne-am oferit ajutorul la realizarea cadastrului si intabularii", a explicat Firea.Primarul Capitalei a adaugat ca ultima explicatie care i-a fost oferita a fost ca municipalitatea nu ar avea drept juridic pentru administrarea Centurii, insa a contrazis aceasta afirmatie."Ultima dezinformare si consider ca e si cea mai grava, aflata de la un membru al cabinetului care nici macar nu e responsabil pentru acest obiectiv, este ca de fapt nu exista posibilitatea juridica ca municipalitatea sa administreze Centura.Voi transmite o copie a legii care spune negru pe alb ceea ce credeam ...citeste mai departe despre " Firea acuza Guvernul ca a mintit in legatura cu Centura Capitalei. Reactia Ministerului Transporturilor " pe Ziare.com