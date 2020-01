"Nu s-a virat niciun leu (...), nu stim ce sanse sunt in continuare. Este o premiera absoluta. De 20 ani, salariile se platesc in Primaria Capitalei si in subordonate, sunt peste 40.000 de oameni care-si primesc salariile pe data de 12 a fiecarei luni, iar daca 12 cade in weekend - in vinerea de dinaintea zilei de 12. (...)Colegii mei voiau chiar astazi sa protesteze, sa mearga in fata Ministerului de Finante, in fata Guvernului cu protest, cu miting. (...) Cel putin pentru astazi le-am spus: 'Haideti sa mai asteptam o zi, doua, sa vedem ce se intampla!'. Nu mi se pare normal. E un precedent foarte periculos.S-a spus tot timpul ca PSD a fost rau, pe timpul guvernului PSD nu s-a intarziat nicio zi salariul, iata ca se intampla acum", a spus Firea intr-o interventie telefonica la Antena3.Ea a mentionat ca nu este vorba doar despre functionari publici, ci si despre actorii din teatre, despre medicii din cabinetele de medicina scolara, despre angajatii din transportul public in comun, despre cei de la fostul RADET.Firea a afirmat ca municipalitatea trebuie sa plateasca stimulentele, ajutoarele financiare pentru persoanele cu dizabilitati (adulti si copii), pentru mamele insarcinate, pentru familiile care au un nou-nascut."Sunt plati sociale de facut, sunt facturi catre firme private care au contract cu Primaria Capitalei si care, la randul lor, asteapta sa le viram noi banii pentru a face plati in continuare, prin urmare, se incurca un intreg sistem, nu doar pe Gabriela Firea.Probabil ca, dupa suma mica pe care ne-au alocat-o anul acesta, s-au gandit sa mai fie inca o sicana - sa nu primim cotele de la Ministerul de Finante la timp, ca sa fie totul paralizat", a acuzat Firea. ...citeste mai departe despre " Firea acuza Ministerul Finantelor ca nu i-a virat banii pentru salariile angajatilor: Sunt peste 40.000 de oameni " pe Ziare.com