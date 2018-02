"Trebuie sa avem respect fata de aceste valori spirituale, de identitate nationala", a spus Firea."Remarc ca inca auzim din spatiul public comparatii de nedorit: asa cum ma cunoasteti, eu respect opinia fiecaruia. Cred ca este nedrept sa se spuna sa nu dam bani la biserici pentru ca taiem de la sanatate.Pentru actuala administratie, a contribui cu o suma la finalizarea Catedralei Mantuirii Neamului nu inseamna ca taie de la infrastructura. (...) Catedrala Mantuirii Neamului nu este doar o biserica oarecare, este ce vom lasa noi copiilor, nepotilor nostri, in Anul Centenar. Trebuie sa avem respect fata de aceste valori spirituale, de identitate nationala. Consider ca a aloca 111 milioane de euro pentru sanatate si 3 milioane de euro pentru Catedrala este o decizie inteleapta", a declarat primarul Capitalei.In bugetul pe anul 2018 sunt alocati 45,5 milioane de lei catre biserici, din care 15 milioane de lei (peste 3 milioane de euro) la Catedrala Mantuirii Neamului, care a primit si anul trecut 20 de milioane de lei (4,5 milioane de euro) de la PMB si 20 de milioane de lei de la Primaria Sectorului 1, la care s-au adaugat 5 milioane de lei de la Sectorul 5 (peste un milion de euro).Citeste si:Catedrala Mantuirii Neamului are in subsol spatiu pentru doua bisericiCand va fi gata Catedrala Mantuirii NeamuluiPresa suedeza: Romanii sunt flamanzi, in timp ce mega Catedrala Mantuirii Neamului se ridica (Video) ...citeste mai departe despre " Firea aloca alte milioane de euro pentru Catedrala: Nu e o biserica oarecare, e ceea ce lasam in urma copiilor nostri " pe Ziare.com