"Toate serviciile publice trebuie sa aiba continuitate, pentru ca reprezinta infrastructura critica. (...) Populatia trebuie sa aiba acces la apa calda si caldura, la transportul public in comun, la iluminatul public, la canalizare, acestea sunt servicii publice strategice, dar toate celelalte activitati care nu sunt urgente, nu sunt vitale, unele dintre ele au fost intrerupte in totalitate, in special din domeniul infrastucturii.Am sistat activitatea in toate santierele din Bucuresti pentru motivul foarte clar ca acesti lucratori veneau din toate zonele limitrofe ale Capitalei si, la randul lor, se intalneau cu romani care s-au intors acasa din Italia, din Spania, din 'zone rosii' si atunci exista un risc foarte mare ca inclusiv acesti angajati de pe santiere sa aduca in Capitala coronavirusul. De aceea am sistat activitatea pe santiere", a spus Firea la Romania Tv, intrebata daca a fost sistata activitatea din companiile si institutiile din subordinea Primariei Capitalei.Ea a adaugat ca a fost limitata la maximum activitatea de relatii cu publicul a unor institutii cum ar fi Politia Locala Municipala sau Termoenergetica, iar problemele reclamate de public vor fi preluate online si telefonic.Primarul Capitalei a mentionat ca este asigurata continuitatea si la Biroul de Evidenta a Populatiei, iar activitatea "s-a mutat la domiciliul angajatilor".Citeste si Firea anunta o platforma educativa online pentru elevi, la nivelul Capitalei ...citeste mai departe despre " Firea: Am sistat activitatea in toate santierele din Bucuresti " pe Ziare.com