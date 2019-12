Firea amana vinieta pentru Bucuresti cu doua luni: Cetatenii sa aiba timp de informare si constientizare

Firea sustine ca ar fi prea brusca trecerea, asa ca cele doua luni vor fi dedicate "informarii si constientizarii"."Normal ar trebuie sa fie aplicat de la 1 ianuarie, si prin urmare, autoturismele poluante sa nu mai aiba acces in zona anuntata deja. Deoarece, constientizam faptul ca cetateni trebuie sa fie mult mai informati, am luat hotararea cu Directia transporturi, ca lunile ianuarie si februarie sa fie dedicate informarii si constientizarii", a anuntat Firea in cadrul unui comandament pe care l-a convocat pentru identificarea solutiilor pentru traficul din Capitala in perioada sarbatorilor, informeaza Mediafax.Sute de mii de proprietari de masini vor plati daca vor sa circule in orasProiectul vinietei pentru Bucuretsi a fost adoptat in Consiliul General pe 24 octombrie, intr-o sedinta tensionata unde consilierii Puterii si cei ai Opozitiei s-au bruiat reciporc.Proiectul a fost initiat de Gabriela Firea. 31 (PSD, ALDE, PMP) dintre cei 53 de consilieri generali cu mandat valid au votat pentru introducerea vinietei. 13 (PNL si USR) s-au abtinut, iar 7 (5 USR si 2 PNL) au votat impotriva.Desi era proiectul ei, chiar Firea a depus noi amendamente, inclusiv acela de a scuti timp de un an de la obligatia platii pe cei care detin masini cu norma de poluare Euro4.In schimb, obligatiile prevazute initital in proiect - adica obligatia de a cumpara vinieta si restrictiile de a intra in zona de centru de luni pana vineri - s-au mentiut pentru toti ceilalti 593.000 de proprietari de masini cu norma de poluare inferioara celei Euro 4 din Bucuresti si Ilfov.Potrivit unui amendament propus de consilierii ALDE si aprobat in sedinta CGMB, masinile non-euro, Euro 1 si Euro 2 nu vor mai avea voie deloc in Bucuresti de la 1 ianuarie 2022, iar pentru cele Euro 3 restrictia este valabila din anul 2024.Potrivit aceluiasi amendament, sunt exceptate de la plata vinietei scuterele si motocicletele, dar si autovehiculele cu norma de poluare Euro 3 care functioneaza cu GNL, GNC si GPL. Amendamentele USR au fost respinse.Iata tarifele impuse de Taxa Oxigen:* Non-euro - 15 lei/ zi, 300 lei/luna si 1.900 lei/an* Euro 1 - 15/zi, 250 lei/luna si 1.700 lei/an* Euro 2 - 15 lei/zi, 200 lei/luna, 1.500 lei/an* Euro 3 - 5 lei/zi, 100 lei/luna sau 700 lei/an* Euro 4 - 5 lei/z ...citeste mai departe despre " Firea amana vinieta pentru Bucuresti cu doua luni: Cetatenii sa aiba timp de informare si constientizare " pe Ziare.com