Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat public-privat."Vom construi doua spitale zonale, unul in Sectorul 3 si unul in Sectorul 6, cu aproximativ 300 de paturi fiecare. (...) Am avut discutii atat cu domnul primar al Sectorului 3, cat si cu domnul primar al Sectorului 6. Avem cateva propuneri de terenuri, atat din partea Primariei Capitalei, cat si din cele identificate de domniile lor.In perioada urmatoare ramane sa si stabilim care vor fi pana la urma cele doua terenuri. Vom respecta la cele doua spitale zonale standardele europene si anume proximitatea de transport, de cai de acces, zona de utilitati functionale si bineinteles, zone care sa fie accesibile cetatenilor carora li se adreseaza. In scurt timp ne vom decide, important este ca avem aceste suprafete", a spus primarul Capitalei, Gabriela Firea.Referitor la costuri si finantare, edilul a precizat ca "ar costa in jur de 60 de milioane de euro"."Vom demara in cel mai scurt timp studiile de oportunitate, care pot releva doua situatii: ca din bugetul propriu putem aloca aceste sume sau exista posibilitatea sa intram intr-o zona de parteneriat public-privat, cu investitori privati, romani sau straini, care sa preia aceste proiecte si sa-si recupereze investitia ulterior, ori prin plata directa, esalonata pe perioada catorva ani din partea Primariei Capitalei, ori prin folosinta unor spatii anexe unitatilor spitalicesti, asa cum se intampla in toata lumea civilizata. (...) Subliniez ca vor fi doua spitale de stat, nu private", a spus Gabriela Firea. ...citeste mai departe despre " Firea anunta construirea a doua spitale in Bucuresti, in valoare de 60 de milioane de euro " pe Ziare.com