"As pleda pentru inchiderea scolilor. Ca primar general sunt obligata sa nu ma suprapun cu decizii locale peste deciziile luate la nivel national. Inima imi spune ca ar fi un element de precautie suplimentara. Din nefericire, au fost situatii in care romanii intorsi chiar din zonele contaminate nu s-au izolat imediat, s-au intalnit cu alte persoane, altii au acceptat mai greu si carantina. Vazand tot acest fenomen, pentru ca unele persoane au un grad de inconstienta de rezistenta la masurile luate de autoritati (...) nu este motiv de panica, dar nu este nici un moment in care sa ne facem fiecare propriile reguli, propriile politici individuale", a declarat Gabriela Firea, duminica seara, la Antena 3.Ea spune ca opt persoane care au stat in carantina intr-o cladire a Primariei Bucuresti, dintre care patru de pe vasul Diamond Princess, au plecat si alte sase se afla in carantina.Firea a precizat ca zona de carantina a Primariei Bucuresti poate cuprinde pana in 50 de persoane in camere individuale, iar duminica, Primariei i s-a solicitat identificarea inca a unui spatiu pentru carantina."Sunt in izolare din aceasta familie (familia bucuresteanului de 49 de ani, primul locuitor al Capitalei infectat - n.r.) fiica domnului care s-a intors de la Roma si prietenul fiicei", a precizat primarul general."Mai bine sa luam masuri care poate la un moment dat sunt considerate exagerate decat sa fim pusi in situatia in care sa nu fin pregatiti, poate pentru un val mai mare de imbolnaviri", a mai spus Gariela Firea.In Romania au fost confirmate 15 cazuri de infectare cu coronavirus, doua dintre ele fiind in Bucuresti. ...citeste mai departe despre " Firea ar vrea sa se inchida scolile in Bucuresti: Inima imi spune ca ar fi un element de precautie suplimentara " pe Ziare.com