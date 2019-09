Firea arunca ambrozia in curtea Guvernului: Cere modificari de lege si amenzi pana la 20.000 de lei

Gabriela Firea a transmis, miercuri, ca trebuie modificata legislatia referitoare la eradicarea ambroziei, pentru ca, in prezent, actiunile care se desfasoara sunt greoaie si ineficiente.Firea explica faptul ca, inca din anul 2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat o hotarare care prevedea obligativitatea distrugerii acestei plante, insa, un an mai tarziu, a aparut Legea 62/2018, care prevedea constituirea unei comisii mixte, formata reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale, sub coordonarea Directiei pentru Agricultura a Municipiului Bucuresti din subordinea Ministerului Agriculturii."Cu toate acestea, trebuie sa fim sinceri si sa spunem lucrurilor pe nume: aceasta lege nu a determinat actiuni foarte concrete si in continuare sunt foarte multe cazuri de persoane care ajung la spital din cauza alergiilor agresive si foarte grave provocate de aceasta buruiana.Subliniez inca o data faptul ca, potrivit legislatiei in vigoare, Primaria Capitalei NU are atributii de control in acest domeniu si nici nu are calitatea de a aplica amenzi, aceasta sarcina fiind atribuita Directiei de Agricultura a Municipiului Bucuresti, din subordinea Ministerului Agriculturii, care centralizeaza informatiile primite de la primariile de sector, cele care trebuie sa identifice si sa someze proprietarii de terenuri care nu distrug aceasta buruiana", a declarat Gabriela Firea.Aceasta a transmis ca va propune triplarea amenzilor minime pentru cei care nu isi curata terenurile de ambrozie, ceea ce inseamna ca, in cazul persoanelor fizice, amenzile sa inceapa de la 2.250 de lei si nu 750 de lei cum este in prezent, iar amenda maxima sa fie de 5.000 de lei."In cazul persoanelor juridice, vom propune ca amenda minima sa fie de 15.000 de lei (si nu 5.000 de lei cum este in prezent) amenda maxima fiind de 20.000 de lei!", a mai declarat Gabriela Firea.Firea a mai explicat ca sunt necesare actiuni concrete, mai dure, de combatere a acestei buruieni."Conform statisticilor, in jur de 500.000 de romani sunt alergici la ambrozie, insa numarul acestora poate fi chiar mai mare, pentru ca nu in toate cazurile aceste alegii sunt identificate exact, simptomele putand fi confundate cu simple raceli sau alte alergii.In Bucuresti, ...citeste mai departe despre " Firea arunca ambrozia in curtea Guvernului: Cere modificari de lege si amenzi pana la 20.000 de lei " pe Ziare.com