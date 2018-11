Firea: Consolidam 94 dintre cele 343 de cladiri cu risc seismic de gradul I. Mai mult nu ne ajuta legea, momentan

"Pana la acest moment, s-a inceput procedura de consolidare in 96 dintre cele 343 de cladiri incadrate in gradul de risc seismic I, in Capitala. Mai concret, in 41 de cladiri sunt deschise santiere, iar angajatii lucreaza. In cazul celorlalte 55 de cladiri, suntem in stadii avansate de pregatire a proceselor premergatoare de punere in siguranta a cladirilor.Fara punerea in siguranta, aceste cladiri i-ar putea pune in pericol atat pe trecatori, cat si pe muncitori", a precizat Gabriela Firea.Primarul general al Capitalei a spus ca lucrari s-ar putea face in mult mai multe cladiri, de vreme ce exista atat resursa umana - 500 de angajati care sa se ocupe de asta - cat si 10 milioane de euro din care sa se plateasca lucrarile.Intrega campanie de consolidare, spune Firea, este insa incetinita de faptul ca multi dintre proprietarii imobilelor cu probleme refuza sa se mute temporar pentru a permite realizarea lucrarilor."Daca sunt 100 de locatari intr-un imobil, e suficient ca unul sa nu isi exprime in scris acordul pentru consolidare, iar lucrarile nu se pot face. Asta, in ciuda faptului ca toti ceilalti au semnat.E o problema care tine de legislatie. Noi lucram acum in baza OUG 20/1994, care e veche si care nu permite mai mult. Inca de cand am venit la Primarie am cerut sprijin atat de la Guvern - care ar putea da o ordonanta - cat si de la Parlament, care ar putea veni cu o lege. N-am primit inca sprijin, dar sper ca macar acum, in al 12-lea ceas, vor auzi si ne vor ajuta.In alte tari, ca ne-am interesat si noi, expertiza prin intermediul careia o cladire este incadrata in grad I de risc seismic este si act de evacuare. La noi, nu e asa, din pacate", a mai spus Firea.Tot primarul Capitalei a precizat ca oamenii care permit consolidarea pot fi mutati din locuintele lor in spatii in care se poate trai civilizat. In plus, nici nu sunt nevoiti sa plateasca sume impovaratoare pentru lucrari."In cazul in care familia se incadreaza la caz social, totul, de la costurile de relocare, pana la punerea in siguranta a cladirii si lucrarile de consolidare sunt suportate de Primarie.In cazul in care familia nu este caz social, suporta doar 50% din v ...citeste mai departe despre " Firea: Consolidam 94 dintre cele 343 de cladiri cu risc seismic de gradul I. Mai mult nu ne ajuta legea, momentan " pe Ziare.com