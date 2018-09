Firea da 2,5 milioane de lei pe niste carti de istorie scrise de autoarea care a gresit manualele de clasa a VI-a

Proiectul a fost aprobat cu 36 de voturi "pentru" si 9 "impotriva". Consilierii generali USR au votat impotriva proiectului.Hotararea se refera la cooperarea intre municipiul Bucuresti, prin Centrul de Proiecte Educationale si Sportive - PROEDUS si Asociatia Culturala Ludmila Vidrascu, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului "Centenarul Marii Uniri explicat tinerilor"."Sa ne spuna si noua cineva care este logica si necesitatea acestui proiect. Sunt multi bani pentru ceva ce exista deja. Mi se pare ca acestui domn (presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, n.red.) i se face un mare favor pe bani publici, in mod nejustificat", a criticat consilierul general PNL Ciprian Ciciu proiectul."Iar ducem in derizoriu o actiune. E adevarat, domnul Ciucu, nici nu sunteti pe langa Academie, ce sa mai spun ca nu puteti aprecia un presedinte de Academie", i-a raspuns viceprimarul Aurelian Badulescu.Directorul Directiei Cultura din PMB a explicat ca pretul propus pentru aceste volume este cu 40% mai mic decat un volum gasit in librarii."Am gasit acest proiect, adevarat cu un titlu putin schimbat, ca proiect respins de Ministerul Culturii. Iar autoarea este cea care a scris si acel manual de istorie plin de greseli", a atras atentia si consilierul general USR Roxana Wring.Consilierul general PSD Anca Florea a explicat ca greselile au fost facute de Editura Didactica si Pedagocica, nu de autoarea manualului."Scopul si obiectivele proiectului 'Centenarul Marii Uniri explicat tinerilor' este de a promova in randul elevilor bucuresteni evenimentele pe care le-a traversat Romania pe parcursul ultimelor 100 de ani", se arata in proiectul de hotarare.Proiectul isi propune editarea si distribuirea a doua carti: Istoria Ilustrata a Romaniei pentru elevi, autoare Magda Stan si Istoria Ilustrata a Romanilor pentru tineri, autor Ioan Aurel Pop (presedintele Academiei Romane)."De asemenea, tot in cadrul proiectului, sub genericul > se doreste desfasurarea unei caravane itineranta in minim 20 de institutii scolare din Bucuresti, la care vor participa personalitati ale vietii academice si culturale romanesti, care le vor vorbi elevilor despre impactul Marii Uniri asupra statului roman modern si a istoriei Europei", prevede documentul.In cadrul proi ...citeste mai departe despre " Firea da 2,5 milioane de lei pe niste carti de istorie scrise de autoarea care a gresit manualele de clasa a VI-a " pe Ziare.com