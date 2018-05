Astfel, centrul va contracta servicii de cazare in Neptun, Costinesti, Eforie Nord, Vama Veche si Venus in valoare de 8.256.900 lei (1.778.520 de euro), conform anuntului din Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice - SICAP.Initiativa a fost sesizata de cei de la Banii Nostri si a intrat si in atentia consilierului general PNL Ciprian Ciucu."2 milioane de euro, bani de distrat tineri pesedisti si alti tineri la mare. Mai mult chiar si decat anul trecut. Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti a fost infiintat de Firea cand a venit la PMB, i-a dat o carca de bani, vreo 4 mil euro si a pus-o directoare pe o tipa fara niciun fel de experienta relevanta, o apropiata de a ei de pe la PSD Ilfov", a scris Ciucu pe Facebook Acesta a intrebat internautii ce ar face ei cu doua milioane de euro."Ei bine, eu as lua vreo 10 autobuze sau i-as baga in reparatii la RADET... Dar, cel mai bine, i-as baga in infrastructura scolara pentru a reduce riscul de incendii si de a primi autorizatiile necesare de la ISU", a adaugat consilierul.Termenul limita pentru primirea ofertelor sau cererilor de participare la licitatia din SICAP este 26 iunie.In vara trecuta, Primaria Capitalei a dat 700.000 de euro din banii bucurestenilor ca sa trimita tinerii gratuit la mare.Scoala de Vara s-a desfasurat in 2017 in perioada 30 iulie - 10 septembrie. Cazarea pentru 6 nopti si 3 mese pe zi au fost gratuite, fiind asigurate de catre Primarie prin acelasi Centru pentru Tineret al Municipiului Bucuresti (CTMB).Deocamdata, institutia nu a publicat conditiile de participare pentru noua scoala de vara, insa aici le puteti vedea pe cele din 2017.A.G. ...citeste mai departe despre " Firea da aproape 2 milioane de euro din banii bucurestenilor pe Scoala de Vara " pe Ziare.com