Firea da explicatii despre ancheta DNA: Cum a cumparat Politia Locala 30 de masini Duster si 356 de perechi de pantofi

Primaria Capitalei sustine ca utilajele de topit zapada au fost achizitionate cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in conformitate cu legea achizitiilor publice.Dupa ce consilierul general PNL Ciprian Ciucu a sustinut ca utilajele au fost achizitionate cu diferente de "zeci de mii de euro", reprezentantii primariei au transmis ca cele 12 instalatii de topit zapada au fost achizitionate prin procedura directa cu anunt in SEAP, iar pretul acestora variaza intre 129.000 lei - 131.500 lei, "diferenta dintre acestea fiind data de achizitionarea platformei de transport sau nu (adica unele institutii au achizitionat instalatia si cu platforma de transport - existenta/inexistenta acestei platforme nemodificand in nici un fel conditiile de functionare a instalatiilor). Mentionam ca pretul de achizitie al instalatiilor este cel practicat pe piata autohtona si cea internationala".Referitor la faptul ca utilajele au fost achizitate de diverse institutii care apartin de Primaria Capitalei si nu direct de institutie, in comunicat se precizeaza ca in legislatie "este prevazuta obligatia intocmirii si derularii programelor de deszapezire atat pentru operatorii de salubritate, cat si pentru administratorii si prestatorii de servicii publice".Astfel, spune Primaria Capitalei, institutiile subordonate Municipalitatii, precum Politia Locala, RATB, RADET etc, "au obligatia sa isi desfasoare propriile actiuni deszapezire, pentru care, de altfel, si-au achizitionat mai multe tipuri de utilaje sau unelte destinate acestor actiuni.De asemenea, pentru eficientizarea programului de deszapezire la nivelul Capitalei, aceste utilaje sunt utilizate si pentru degajarea zapezii in zonele agromerate, piete, marile artere etc.".Reprezentantii primariei au discutat si despre schema de personal a PMB, despre care spun ca nu a fost "umflata", asa cum acuza consilierul Ciucu."De la inceputul mandatului primarului general, Gabriela Firea, au fost infiintate urmatoarele structuri fata de structura organizatorica existenta la preluarea mandatului:- DIRECTIA GUVERNANTA CORPORATIVA cu un numar de 32 posturi - structura obligatorie prevazuta inO.U.G.nr. 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016