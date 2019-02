Firea: Daca maine se declara falimentul RADET, incepe haosul in termoficarea Bucurestiului

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, reorganizarea sistemului de termoficare din Capitala - care crapa deja pe toate partile - se afla in impas. Motivul: atat ELCEN (detinuta de Ministerul Energiei si care produce agentul termic pentru bucuresteni), cat si RADET (care se afla in proprietatea primariei si care distribuie agentul termic) se afla in insolventa inca din 2016.In aceste conditii, cele doua societati - in ciuda faptului ca functioneaza cu dotari si infrastructura din anii 1960 si abia mai asigura incalzirea necesara Capitalei - nu pot atrage bani pentru modernizare.Ca sa rezolve problema, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si Ministerul Energiei au convenit, in cele din urma, in primavara anului trecut, sa transfere atat activitatea ELCEN, cat si pe cea a RADET catre Compania Municipala Energetica SA, care sa poata accesa fonduri europene.Problema este ca aceasta companie municipala - la fel ca si celelalte 21 infiintate de administratia Firea - a fost declarata ilegala de Curtea de Apel Bucuresti si, in consecinta, nu mai poate prelua activitatea societatilor aflate in insolventa.Care este solutia? Mai multi consilieri ai Opozitiei, adica cei ai PNL si USR, au propus ca aceasta companie sa fie reinfiintata legal, cu votul a doua treimi dintre membrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) . In loc sa adopte aceasta solutie, insa, adminisratia Firea a propus, mai intai, un proiet de "reconfirmare a infiintarii companiilor" ilegale. CGMB a respins prin vot acest proiect.Apoi - refuzand in continuare sa reinfiinteze compania in conditiile propuse de Opozitie - administratia a pus pe ordinea de zi a sedintei de astazi a CGMB un proiect de dizolvare prin divizare a Companiei Municipale Energetica SA.Cu alte cuvinte, noua propunere este ca Energetica SA sa se divizeze in 2 companii: Termoenergetica SA (al carei scop este sa preia activitatea RADET) siEnergetica Servicii Bucuresti SA (din care sa faca parte Bucuresti, Chiajna si Popesti Leordeni) si care sa presteze servicii de profil pe ariile acestor unitati administrative.Solutia divizarii companiei are sprijin politic din partea PNL. Vicepresedintele partidului, Gabriel Dumitrascu, ...citeste mai departe despre " Firea: Daca maine se declara falimentul RADET, incepe haosul in termoficarea Bucurestiului " pe Ziare.com