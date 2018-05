Firea e libera sa cumpere autobuze de la turci. De ce au fost respinse contestatiile Mercedes si Karsan

Astfel, Primaria Capitalei a transmis, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca referitor la contestatiile care vizau dimensiunile autobuzelor, dupa analizarea dosarului, CNSC a decis ca au fost depuse documente care atesta respectarea dimensiunilor solicitate in caietul de sarcini, respectiv schite, fise tehnice si documente de omologare, din care rezulta conformitatea ofertei in ceea ce priveste specificatiile pretins a fi nerespectate, informeaza primaria.Contestatia referitoare la faptul ca Otokar nu a respectat cerinta privind deschiderea libera a usilor pentru calatori, Consiliul a stabilit ca in propunerea tehnica a firmei, toate cele 3 tipuri de autobuze au deschiderea libera a usilor de 1.200 mm."In ceea ce priveste aspectul semnalat de unul dintre contestatari, cu privire la faptul ca nu s-ar fi respectat cerinta privind autorizarea RAR a atelierului service al operatorului economic declarat castigator, CNSC a stabilit ca aceasta cerinta NU a fost prevazuta in documentatia de atribuire, in consecinta nu avea cum sa fie sau sa nu fie respectata", adauga primaria.Si metodologia de calcul a punctajului a fost contestata, iar Consiliul a observat ca primii 10 factori de evaluare au fost obiectivi si matematici, iar ultimii patru s-au bazat pe declaratia (angajamentul ferm) al ofertantului."Astfel, verificand punctajul obtinut de compania contestatoare Karsan, Consiliul retine ca aceasta a obtinut maximum de puncte, respectiv 2,5, deci nu poate afirma ca fost defavorizata cu privire la acest factor de evaluare. In ceea ce priveste punctajul celorlalte oferte, si acesta a fost calculat pe baza datelor din documentatie, in raport cu documentele prezentate in oferte.Mai mult decat atat, referindu-se tot la metodologia de calcul a punctajului, Consiliul a aratat ca, atat timp cat acesti factori nu au fost contestati in etapa documentatiei de atribuire, partile nu pot ridica pretentii si nu se pot arata nemultumite de maniera de apreciere, dupa evaluarea ofertelor", se mai arata in document."Ca un argument in plus pentru corectitudinea si transparenta procedurii desfasurate de Primaria Municipiului Bucuresti, CN ...citeste mai departe despre " Firea e libera sa cumpere autobuze de la turci. De ce au fost respinse contestatiile Mercedes si Karsan " pe Ziare.com