Firea face alta rectificare bugetara: Taie 200 de milioane de lei de la strazi si spitale si aloca mai multi bani pentru "recreere si religie"

Potrivit proiectului, multe institutii au solicitat diminuarea bugetelor pe 2018.Potrivit raportului de specialitate al proiectului, "unele institutii solicita rectificarea bugetelor in sensul diminuarii alocatiilor/subventiilor de la bugetul local".Astfel, Administratia Strazilor propune o diminuare a bugetului cu 153,7 milioane de lei, in timp ce Administratia Spitalelor solicita o "taiere" de 47,8 milioane de lei.Si in septembrie, la alta rectificare bugetara operata la PMB, s-au luat bani de la Administratia Strazilor, unde recent au fost loc proteste ale angajatilor, provocate de faptul ca echipamentele lor vor fi inchiriate celorlalte institutii din subordinea municipalitatii, dar si pentru ca li s-a spus ca trebuie sa-si dea demisia pentru a fi angajati in companiile municipale, fara sa aiba aceleasi drepturi si fara ca macar sa aiba certitudinea ca va ocupa acel post.De asemenea, la rectificarea de acum, multe teatre solicita diminuari ale bugetelor pe anul 2018, precum Teatrul Metropolis, Teatrul Maca, "Odeon", "Tandarica" sau "Nottara".Pe de alta parte, proiectul de rectificare prevede suplimentarea bugetelor pentru alte institutii. De exemplu, CREART ar putra avea un buget majorat cu 464.000 de lei.O suma importanta, de peste 70 de milioane de lei va merge, asa cum se prevede in proiect, la institutii care se incadreaza in domeniul "Cultura, recreere si religie".Asta dupa ce Primaria Bucuresti a mai alocat in iulie, la alta rectificare, inca 10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului.