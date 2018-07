Firea face joi rectificarea bugetara pentru Catedrala Neamului, acorda eco-vouchere si da bani batranilor pentru ochelari

Astfel, Primaria Capitalei urmeaza sa acorde in perioada 2018-2019 un numar de 5.000 de eco-vouchere in valoare de 9.000 de lei fiecare pentru achizitionarea de autovehicule cu nivel redus de emisii, in schimbul predarii spre casare a masinilor uzate, conform unuia dintre proiectele care vor fi supuse dezbaterii.Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru a achizitiona autoturisme noi cu forme de poluare care sa asigure un nivel redus de emisii - Euro 6, non-diesel si alte mijloace de locomotie noi, non-diesel si electrice.Consilierii generali mai urmeaza sa se pronunte asupra unei masuri conform careia pensionarii din Bucuresti care au pensia mai mica decat salariul minim net pe economie vor beneficia de un sprijin financiar in valoare de maximum 250 lei pentru achizitionarea unei perechi de ochelari. Sprijinul financiar va fi acordat o singura data/beneficiar din bugetul Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti.De asemenea, CGMB urmeaza sa isi dea acordul de principiu pentru demararea proiectului "WI-FI Gratuit in Bucuresti". Indicatorii tehnico-economici vor fi stabiliti in baza unui studiu de fezabilitate care va fi supus aprobarii CGMB.Bani pentru catedralaConform proiectului de rectificare bugetara, cea mai importanta majorare urmeaza sa fie acordata Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic, care va beneficia de un plus de 42 de milioane de lei, dintre care 18 milioane vor reprezenta sprijin financiar pentru diverse lacasuri de cult (10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului).Bugetul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti va fi diminuat cu 8 milioane de lei (au fost taiate achizitiile la imobilul din bd. Natiunile Unite nr. 8 in continuarea spatiului existent din bd. Libertatii nr. 18).De asemenea, va fi redus bugetul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement cu 2,9 milioane lei, ajungand astfel la 146 milioane lei.Administratiei Cladiri Rezidentiale si Administrative ii va fi acordat un buget de 6,2 milioane lei, dintre care 4,3 milioane lei pentru cheltuieli de investitii, o parte din suma fiind destinata st ...citeste mai departe despre " Firea face joi rectificarea bugetara pentru Catedrala Neamului, acorda eco-vouchere si da bani batranilor pentru ochelari " pe Ziare.com