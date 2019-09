Firea face luni o dezbatere publica pe tema taxei auto pentru Bucuresti

Sedinta va incepe la ora 10:00.Amintim ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, pe 14 august, lansarea in dezbatere publica a acestui proiect, pentru a reduce gradul de poluare din Capitala.Potrivit documentului, incepand cu 1 ianuarie 2020, accesul autovehiculelor cu masa totala autorizata mai mica de 5 tone pe strazile din Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) este restrictionat zilnic, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in intervalul 07:00-22:00, dupa cum urmeaza:pentru autovehicule inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, cu norma de poluare Euro 4, Euro 5, Euro 6 precum si pentru cele electrice sau hibrid, accesul este permis fara restrictiipentru autovehicule inmatriculate in municipiul Bucuresti ai Ilfov, cu norma de poluare Euro3, accesul este permis numai in urma achizitionarii unei viniete electronice de tip Oxigen-C.pentru autovehicule inmatriculate in afara municipiului Bucuresti ai Ilfov, cu norma de poluare minim Euro3, accesul este permis numai in urma achizitionarii unei viniete electronice de tip Oxigen-B.pentru autovehicule cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 si Euro 2, accesul este interzis in intervalul mentionat.Totodata, proiectul mai prevede ca autovehiculele cu masa totala autorizata mai mica de 5 tone, inmatriculate in afara municipiului Bucuresti si Ilfov, cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 si Euro 2 vor putea circula in Capitala, mai putin in perimetrul ZACA, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in intervalul 07:00 - 22:00, doar in urma achizitionarii vinietei electronice Oxigen-B.Autovehiculele cu masa totala autorizata mai mica de 5 tone, inmatriculate in afara municipiului Bucuresti si Ilfov, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 si Euro 6, precum si cele hibride sau electrice, vor putea circula pe toate strazile din Bucuresti, doar in urma achizitionarii vinietei electronice de tip Oxigen-B.Exista si autovehicule exceptate de la aceste prevederi:cele ale politiei, pompierilor, jandarmeriei, politiei de frontiera, ANAF, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii, unitatilor speciale ale SRI si SPP, ale STS, ale SIE, Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pre ...citeste mai departe despre " Firea face luni o dezbatere publica pe tema taxei auto pentru Bucuresti " pe Ziare.com