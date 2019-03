"Pentru siguranta pietonilor ca in orice capitala e necesar si in Bucuresti sa se construiasca pasaje si pasarele pietonale. Avem de aprobat 8 pasarele. Nu sunt de acord cu cei care afirma ca o pasarela pietonala inseamna fier vechi care va rugini. Cred ca sunt extrem de importante", a spus Firea, la inceputul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Proiectul a fost apropat, iar acum bucurestenii trebuie sa se astepte ca in Capitala sa apara opt pasarele care vor costa in total aproximativ 18 milioane de euro.Iata unde vor fi construite cele opt pasarele:- Soseaua Mihai Bravu nr. 20;- Soseaua Alexandriei nr. 2 - Iesire Bucuresti - Bragadiru;- Calea Grivitei - RATB Carpati;- Bd Doamna Ghica x RATB Dimitrie Grozdea;- Sos Pipera - Sediu Prefectura - Str Liviu Rebreanu - la Mall Park Lake;- Bd Iuliu Maniu - la hypermarket Cora.Fiecare dintre pasarele are termen de constructie de 12 luni si va fi facuta din structura metalica, cu balustrade din sticla si metal.Iata cum ar trebui sa arate viitoarele pasarele:Foto: Primaria Capitalei ...citeste mai departe despre " Firea face pasarele de 18 milioane de euro in Bucuresti (Galerie foto) " pe Ziare.com