Firea face sedinta de consiliu: Bugetul, ochelari pentru copii si autobuze pentru Pandele

Cheltuielile totale sunt de 10.051.098.280 lei. Cheltuielile de personal sunt estimate la 1,94 miliarde de lei, dintre care circa 1,1 miliarde pentru institutiile finantate integral din venituri proprii. Sunt prevazute cheltuieli pentru bunuri si servicii in valoare totala de circa 1,96 miliarde de lei.Pentru Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti este stipulat un buget de 550 milioane lei, pentru Directia Generala de Politie Locala - circa 67 milioane lei, pentru Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane - aproape 53 milioane lei, pentru ALPAB - 108,7 de milioane de lei, pentru Administratia Spitalelor - 421,3 milioane lei, pentru Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic - 42,2 milioane lei, pentru Administratia Strazilor - 199,8 milioane lei, pentru Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic - 173,8 milioane lei.* Potrivit unui alt proiect de pe ordinea de zi, copiii din Bucuresti, pana in 17 ani, identificati de catre medici specialisti/primari cu probleme de vedere, vor putea beneficia de un sprijin financiar de maximum 500 de lei, in vederea confectionarii ochelarilor.* CGMB va dezbate si un proiect referitor la aprobarea demararii procedurilor de identificare, negociere si achizitionare a unui teren pentru construirea unei instalatii de tratare termica a deseurilor.Conform proiectului, achizitionarea terenului va fi supusa aprobarii CGMB. Analiza ofertelor si negocierea achizitionarii terenului va fi facuta de o comisie numita prin dispozitie a primarului general si formata din personal de specialitate din aparatul propriu al acestuia.* Consilierii generali vor decide si privind un proiect despre darea in folosinta gratuita a 5.845 de truse de prim-ajutor locatarilor din imobilele expertizate tehnic incadrate in clasa I de risc seismic.Conform proiectului, trusele de prim-ajutor vor fi predate pe baza de proces-verbal ce se va incheia intre Directia Inzestrare Materiala si Situatii de Urgenta si locatarii din imobilele expertizate tehnic incadrate in clasa I de risc seismic care prezinta pericol public si din cele incadrate in clasa I risc seismic.* Un alt proiect prevede ca se aproba declansarea procedurilor de expropr