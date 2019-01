Totodata, ea a facut un apel la institutiile statului sa stabileasca daca informatiile raspandite in cursul zilei de miercuri sunt adevarate sau au avut scopul sa alerteze inutil populatia. Gabriela Firea a subliniat ca cei care raspandesc informatii false pot raspunde penal."Am luat toate masurile pe care trebuia sa le iau. Am dat dispozitie ca reprezentantii Corpului de Control al primarului general sa inceapa o verificare a ceea ce s-a intamplat, Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice va face si ea propria evaluare. Fac in acelasi timp un apel catre autoritatile statului. Vreau sa aflu mai multe detalii despre poluator, cine a poluat raul Arges, de ce nu am fost informati. E de datoria institutiilor sa mearga la cauza.Am facut tot ce trebuia sa faca un primar general, m-am informat, am dat dispozitie catre Corpul de Control, mai departe este responsabilitatea institutiilor statului, sa vada daca avem de a face cu informatii false menite sa alerteze inutil poplatia sau sunt informatii veridice. Pot raspunde penal cei care raspandesc informatii false care alerteaza populatia", a declarat Gabriela Firea.Edilul a precizat ca a fost sunata miercuri seara de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care a informat-o ca va transmite acel comunicat in care bucurestenii sunt sfatuiti sa evite apa de la robinet.Firea spune ca a intrebat-o pe Pintea pe ce se bazeaza acel comunicat, iar ministrul i-a raspuns ca "pe informatiile preliminare"."Aseara am fost sunata de ministrul Sorina Pintea si am fost informata ca va da un comunicat. Mi-a precizat ca va fi intemeiat pe informatii preliminare, pentru ca analizele finale urmau sa vina astazi", a subliniat Firea.-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Firea, in razboi cu Ministerul Sanatatii dupa scandalul apei: Cei care raspandesc informatii false pot raspunde penal " pe Ziare.com