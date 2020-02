PMB va putea acorda sprijin in cuantum de 500 de lei pentru 4.000 de copii (bucuresteni cu varste cuprinse intre 0 si 17 ani - n.red.) care au nevoie de ochelari.Consilierul general Cosmin Smighelschi a propus ca acesti bani sa se acorde doar pentru copiii familiilor cu venituri lunare sub medie.Presedintele filialei bucurestene a Federatiei Nationale a Asociatiei de Parinti, Eugen Ilea, a precizat, insa, ca "sanatatea copiilor nu tine de asa ceva".Cu 46 de voturi pentru, 2 impotriva si nicio abtinere, proiectul a fost adoptat.Potrivit anexelor proiectului, suma totala urmeaza sa fie alocata in 2020 si 2021. ...citeste mai departe despre " Firea mai da 2 milioane de lei din banii bucurestenilor pe ochelari " pe Ziare.com