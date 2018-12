Pana acum, in 2018, Catedrala a primit 35 de milioane de lei doar de la PMB.Daca se aloca si aceasta noua suma, PMB va finanta catedrala cu 45 de milione de lei in acest an, adica aproape 10 milioane de euro.Primaria Capitalei va discuta, la sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), proiectul de rectificare bugetara.Catedrala Mantuirii Neamului a fost sfintita la finele lunii noiembrie de patriarhul Ecumenic Bartolomeu si patriarhul Daniel, eveniment la care au participat mai multi ierarhi romani si straini.Aproximativ 20.000 de bucuresteni si peste 30.000 de pelerini din toata tara au venit la sfintire.Pentru Catedrala Mantuirii Neamului s-au cheltuit pana in prezent peste 110 milioane de lei, iar din aceasta suma, 75% sunt fonduri de la stat, respectiv de la primarii si de la Guvern.Vezi si Firea aloca alte milioane de euro pentru Catedrala: Nu e o biserica oarecare, e ceea ce lasam in urma copiilor nostri ...citeste mai departe despre " Firea vrea sa mai dea niste bani la Catedrala Mantuirii. PMB ar aloca astfel 10 milioane de euro doar in 2018 " pe Ziare.com