Firea: Mercedes Benz, singura companie care a depus oferta pentru furnizarea a 130 de autobuze hibrid pentru Bucuresti

"Chiar azi (marti - n.red.) s-a depus o oferta - spun eu, semnificativa - din partea companiei Mercedes Benz pentru cele 130 de autobuze hibrid. Aceasta oferta, fireste, va fi analizata si intr-o perioada foarte scurta de timp - legala, bineinteles - se va anunta daca ea corespunde criteriilor de licitare.S-au interesat zece mari companii de aceasta licitatie, dar a depus oferta doar Mercedes Benz pentru autobuzele hibrid", a precizat primarul la Antena3.In ce priveste oportunitatea transferului Centurii Capitalei la primarie, Firea a opinat ca in prezent acest lucru ar fi "dificil si contraproductiv"."Daca acum trei ani nu s-a transferat catre Primaria Capitalei, si am vorbit in toate aparitiile publice si mi-as fi dorit sa fi fost transferat acum trei ani la Primaria Capitalei, acum, in ultimul an din primul mandat, ar fi dificil si contraproductiv sa mai facem acest transfer. Ministerul Transporturilor are deja cateva contracte, pe care le-a incheiat in urma unor licitatii, iar acestea trebuie sa fie verificate punctual si zilnic", a spus ea.Ce a vorbit cu Dragnea la telefonIn alta ordine de idei, Gabriela Firea a declarat ca intr-o discutie telefonica pe care a avut-o la un moment dat cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a atras atentia asupra faptului ca Primaria Capitalei "are un buget foarte mic", iar acest lucru risca sa afecteze proiectele de investitii."Ce se vorbeste in presa cu acel miliard de euro nu este adevarat. Noi anul trecut am primit de la Ministerul de Finante 600 de milioane. Deci aproape o jumatate din cat se vehiculeaza. (...) Si am inteles ca exista deschidere - ca si pentru restul tarii, fireste - si Capitala sa intre in aceste proiecte guvernamentale, atat in Fondul de investitii si dezvoltare, cu macar doua proiecte (...), de asemenea, sa se accelereze lucrarile in ceea ce priveste Centura ocolitoare a Capitalei, lucrarile la metrou, precum si alte proiecte de investitii", a afirmat ea.