Firea pierde la vot in Consiliul General: Fara bani de benzina pentru car-sharing in Bucuresti

Primarul Gabriela Firea a sustinut masura pentru decongestionarea traficului din oras, insa consilierii din Opozitie si ONG-urile au criticat acest proiect, spunand ca este doar o masura populista care nu va rezolva adevaratele probleme ale traficului.Proiectul a fost respins la limita, cu 27 de voturi "pentru", 24 de voturi "impotriva" si doua abtineri.Argumentele primarului FireaPrimarul Gabriela Firea a vorbit, joi dimineata, despre proiectul "Stimularea mobilitatii si descongestionarea traficului din Municipiul Bucuresti", prin care navetistii care vin din zona limitrofa in centru ar fi beneficiat de un voucher de 500 de lei pe luna, in medie un plin, cu conditia sa nu fie doar o persoana in masina.Tot 500 de lei ar fi primit si parintii care se angajeaza sa transporte mai multi copii spre scoala."Primul proiect pe care vi-l supun atentiei se refera la cateva masuri pe care le-au luat si alte capitale europene si cred ca sunteti in asentiment ca trebuie sa preluam si noi aceste idei. Afirm de pe acum ca sunt deschisa si altor propuneri si idei. Cred ca problema traficului nu trebuie sa aiba culoare politica si trebuie sa avem consens.Primul proiect se refera la mobilitate si reducerea poluarii. Navetistii care vin din zona limitrofa si/sau aduc copiii la scoala vor benecifia de un voucher de 500 de lei cu conditia sa nu vina dimineata spre Bucuresti doar o persoana in masina", a spus Gabriela Firea in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Aceasta a precizat ca, potrivit statisticilor, in peste 80% dintre masinile care vin spre Capitala sunt doar una maxim doua persoane."Ne dorim sa incurajam impartirea voluntara a masinii, astfel incat prin parteneriate voluntare intre prieteni, vecini, sa cada de acord asupra acestui transport reducand poluarea si numarul de masini care intra in Capitala. In loc de 100 de masini, daca in loc de o persoana in masina vor fi patru, vor veni 25 de masini, beneficiind de acest stimulent din partea primariei pentru ca ajuta si la decongestionarea traficului si la rezolvarea poluarii", a punctat ea.Referitor la parintii care ar primi banii de combustibil, Firea a explicat ca acestia ar face, de asemenea, acorduri voluntare."Parintii care merg dimin ...citeste mai departe despre " Firea pierde la vot in Consiliul General: Fara bani de benzina pentru car-sharing in Bucuresti " pe Ziare.com