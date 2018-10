Firea pierde majoritatea in Consiliul General al Capitalei

Conform paginii de Facebook PSD Sector 5, consilierii generali PSD Florea Ancuta Doina, Pavel Marius Adrian, Sandulescu Nina si Suhan Valeriu Nicolae au fost dati afara din partid pe motiv ca ar fi votat impotriva unor proiecte care i-ar fi ajutat pe locuitorii acestui sector."In sedintele succesive din 19.10.2018, Biroul Permanent si Comitetul Executiv al PSD Sector 5 au aprobat, in unanimitate, excluderea din partid a membrilor Florea Ancuta Doina, Pavel Marius Adrian, Sandulescu Nina si Suhan Valeriu Nicolae, pentru voturi repetate impotriva intereselor legitime ale cetatenilor Sectorului 5, care i-au trimis sa ii reprezinte in Consiliul General al Municipiului Bucuresti", arata sursa citata.Conform legii, daca un consilier este exclus din partid, isi pierde locul in Consiliul Local sau General si postul sau va fi luat de urmatorul de pe listele de la alegeri.Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a comentat acest fapt, luni dimineata, sustinand ca in acest fel Gabriela Firea pierde majoritatea din CGMB."Firea pierde majoritatea in Consiliul General. Daniel Florea, seful PSD Sector 5 si primar de sector, a exclus din PSD patru membri ai Consiliului General, toti de la el din sector. Retragandu-li-se sprjinul, isi pierd si posturile de consilieri generali.BUUUN! Dar de ce ne-ar interesa pe noi? Pentru ca, din acest moment, pentru o perioada, depinde cat de repede se vor misca pesedistii proFirea si cine urmeaza pe lista, Firea a pierdut majoritatea in CGMB.Nici chiar PMP nu le va mai putea pazi voturile. Daca Firea se bucura de antipatia a inca unui sef PSD din Bucuresti, va ramane fara majoritate, iar noi vom avea sansa sa dregem o parte din stricaciunile pe care le-a facut", a transmis Ciucu pe Facebook.Amintim ca saptamana trecuta mai multe proiecte importante ale Gabrielei Firea nu au fost votate de consilieri. Nici macar rectificarea bugetara dorita de Firea nu a trecut de Consiliu. De asemenea, si proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei ar fi decontat combustibilul folosit de cetateni pana la valoarea de 500 de lei pe luna daca mai multe persoane merg in comun cu un autoturism a fost respins.Dupa sedinta, Gabriela Firea a declarat ca proiectele din cadrul CGMB ...citeste mai departe despre " Firea pierde majoritatea in Consiliul General al Capitalei " pe Ziare.com