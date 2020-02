Firea renunta la Vinieta Oxigen: Cetatenii resping ideea!

Primarul general a apreciat ca mesajele transmite pe retelele de socializare au integistrat peste 2,5 milioane de vizualizari. Si ca 60-70% dintre vizualizari erau de la cetateni din Bucuresti si Ilfov.Firea a mai spus ca au fost mii de interactiuni. Iar cei mai multi dintre cei care au interactionat au sustinut ca nu vor vinieta Oxigen."In plus, am primit peste 1.500 de petitii care vorbeau de asemenea despre lipsa de acord cu restrictiile din zona de Centru si nici cu vinieta antipoluare.Au fost depuse si 430 de plangeri prealabile de la persoane fizice si persoane juridice atat la Directia Transporturi, cat si la cea Juridica si cea de Mediu (din PMB - n.red.).Cetatenii resping ideea, chiar daca in toata Europa se aplica principiul 'poluatorul plateste'", a spus Firea, astfel explicand de ce renunta la impunerea taxei, cu doar cateva luni inainte de alegeri.Primarul a adaugat:"Decizia este - chiar daca o spun cu sufletul neimpacat, dar cu respect fata de cetatenii care mi-au scris - sa renunt la vinieta. Se va transforma intr-o hotarare de Consiliu General, in luna martie, pentru anularea deciziei luate anul trecut. Dar nu abandonam lupta!".Ce este Vinieta Oxigen si cum le-ar fi influentat vietile bucurestenilorVinieta Oxigen este o taxa pe care ar fi fost nevoiti sa o plateasca soferii care circula prin Capitala cu masini poluante. Mai exact - potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti 539/24.10.2019 - toti soferii de masini cu norme de poluare non-Euro, Euro 1, Euro 2 si Euro 3 trebuiau sa achite - de la 1 ianuarie, iar incepand de la 1 martie 2020 urmau sa se aplice si amenzi - o taxa pentru a circula pe drumurile publice.Cuantumul de plata pentru soferi, in functie de norma de poluare a masiniiIn plus, cei aflati la volanul masinilor non-Euro, Euro 1 si Euro 2 nu aveau voie deloc sa circule, in timpul zilei, prin Centrul Capitalei, printr-un perimetru numit Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA).Pentru masinile cu norma de poluare Euro 4 s-ar fi platit taxa abia de la 1 ianuarie 2021. Scutiti de obligatia de a cumpara vinieta Oxigen sunt soferii de masini cu norma de poluare Euro 5 si Euro 6, dar si cei care conduc autovehicule electrice sau hibride, motociclete si scutere.De asemene ...citeste mai departe despre " Firea renunta la Vinieta Oxigen: Cetatenii resping ideea! " pe Ziare.com