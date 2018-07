Firea revine cu un nou clip in care se lauda cu realizarile si proiectele din domeniul sanatatii

In lista realizarilor primarului se numara modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu", acordarea de vouchere pentru cuplurile inferile, pentru femeile insarcinate si acordarea de sprijin tinerilor bolnavi de cancer care vor sa isi prezerve fertilitatea inainte de a incepe tratamentele oncologice. Firea promite achizitionarea a peste o suta de ambulante, construirea Spitalului Metropolitan si realizarea altor doua spitale zonale."Un alt domeniu prioritar al actualei administratii este sanatatea, pentru care in ultimii doi ani au fost alocate bugete record, comparativ cu ultimii 25 de ani, doar pentru 2018 fiind prevazute 111 milioane de euro. Dintre proiectele majore, amintesc: a fost finalizat proiectul extinderea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu - primul spital pentru copii construit in Capitala, in ultimii 30 de ani. (...) In locul vechiului spital va fi construit un centru de excelenta in oncologie pediatrica, precum si un minihotel unde se pot caza insotitorii copiilor. Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor.De anul acesta, Bucurestiul are unul dintre cele mai moderne spitale de ortopedie si traumatologie de Europa, Primaria Capitalei finalizand o investtie pe care am gasit-o blocata asemenea multora. Aparatura medicala pentru cele 19 spitale a fost modernizata. A fost achizitionata aparatura medicala ultramoderna - ambulante sau mobilier in valoare de peste 13 milioane de euro. De anul trecut si anul acesta, investitiile in cabinetele medicale scoalre s-au ridicat la peste un milion de euro, fiind achizitionate 50 de truse dentare oi si 84 de sterilizatoare cu aburi pentru cabinetele stomatologice din reteaua scolara", se arata in prezentarea video facuta de Gabriela Firea.Ea anunta ca a fost inceputa licitatia pentru achizitia a 106 ambulante, dar in prezent procedura se afla in faza de evaluare tehnica a ofertelor.In lista realizarlor, Gabriela Firea a trecut proiectele "Materna Bucuresti", prin care se acorda vouchere in valoare de cate 2.000 de lei femeilor insarcinate, "O sansa pentru cuplurile infertile", prin care se aco ...citeste mai departe despre " Firea revine cu un nou clip in care se lauda cu realizarile si proiectele din domeniul sanatatii " pe Ziare.com