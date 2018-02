"Asa cum veti putea observa in proiectul de buget pe anul in curs, care va fi dezbatut si votat in sedinta de joi, prioritatile primariei Capitalei sunt sanatatea, infrastructura, rezolvarea problemei transportului si a traficului sufocant si regia de termoficare.In ceea ce priveste RADET avem un plan de reorganizare - regia este in insolveta - am pregatit cateva proiecte pe care le voi prezenta.Si in special vom demara activitatea prin compania nou infiintatat ENERGETICA. Vom demara - fara sa asteptam procedurile, care sunt dificile, de obtinere a fondurilor europene - inlocuirea conductelor care sunt foarte invechite si care nu mai corespund actualei situatiei actuale a Bucurestiului astfel incat sa nu mai existe pierderi pe retele", a mentionat Firea.Citeste si:Firea vrea sa transforme RATB in societate comerciala si sa inlocuiasca vanzatoarele de bilete cu roboti. Urmeaza concedieri? Primaria Capitalei a decis castigatorul licitatiei de autobuze. Fiecare va costa 250.000 de euro. Cand vor fi pe sosele ...citeste mai departe despre " Firea se apuca sa schimbe toata termoficarea Bucurestiului pe banii cetatenilor. E prea greu sa ia fonduri europene " pe Ziare.com