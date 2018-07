Gabriela Firea a aprobat protestul diasporei din 10 august

Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, decizia a fost luata in urma intalnirii de lucru cu reprezentantii tuturor institutiilor responsabile de ordinea, linistea publica si siguranta cetatenilor - Prefectura Capitalei, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Brigada de Politie Rutiera, Politia Locala, Jandarmeria, S.R.I., R.A.T.B., Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, precum si reprezentanti ai Directiilor din Primaria Capitalei cu atributii in acest domeniu.Iata integral comunicatul Primariei GeneraleIn urma intalnirii de lucru cu reprezentantii tuturor institutiilor responsabile de ordinea, linistea publica si siguranta cetatenilor - Prefectura Capitalei, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Brigada de Politie Rutiera, Politia Locala, Jandarmeria, S.R.I., R.A.T.B., Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, precum si reprezentanti ai Directiilor din Primaria Capitalei cu atributii in acest domeniu - Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat solicitarea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza o manifestatie de protest in Piata Victoriei, in data la 10 august 2018, la care sunt anuntate sa participe 1 milion de persoane.Coroborand prevederile legale si informatiile specifice detinute de fiecare institutie implicata, a rezultat ca pentru desfasurarea in deplina securitate a unui eveniment la care ar urma sa participe un numar atat de mare de persoane este necesar ca zona anuntata initial sa fie extinsa si cu arterele adiacente, dupa cum urmeaza: Bd. Ana Ipatescu pana la Piata Romana inclusiv, Bd. Aviatorilor, pana la Piata Charles de Gaulle inclusiv, Bd. Kiseleff, pana la Piata Arcului de Triumf, Bd. Titulescu pana la intersectia cu str. Dr. Felix, str. Buzesti, pana la intersectia cu str. Dr. Polizu, Calea Victoriei, pana la intersectia cu Bd. Dacia . In functie de numarul real de participanti, circulatia in acest perimetru va fi restrictionata gradual.Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am afirmat in repetate randuri, nu avem nici cea mai mica intentie de a obstructiona manifestarile publice, singurele lucruri care ne preocupa fiind res ...citeste mai departe despre " Gabriela Firea a aprobat protestul diasporei din 10 august " pe Ziare.com