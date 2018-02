Firea se plange ca autobuzele din Turcia i-au adus amenintari pe internetul "care nu e reglementat"

Potrivit edilului, amenintarile au inceput imediat dupa ce a anuntat ca Primaria va achizitiona autobuze tocmai din Turcia."Dupa conferinta de azi de la pranz, dupa ce am anuntat ca vom avea 400 de autobuze euro 6 am primit mai multe amenintari pe Facebook si pe e-mail. Se revendica de ce o companie din Turcia a castigat si nu una din alta tara. Primarul e ordonator principal de credite. Am fost mirata de aceste lucruri. Primarul nu face parte din comisii de licitatie. Ar insemna o incalcare a legii sa obligi un primar sa dea o licitatie cuiva. E de domeniul fantasticului. Ne intereseaza legalitatea si daca sunt semne de intrebre. Sa vina institutiile statului sa verifice aceste licitatii. Activitatea acestei comisii e mai mult decat legala. Au fost patru ofertanti, doi din Turcia si doi din Germania. O companie s-a descalificat in timpul procedurii. Au ramas trei companii. Sa avem grija cum mergem pe strada ca lucrurile nu vor ramane asa. Sa avem grija de familie si copii. E o campanie de defaimare a mea", a explicat primarul Gabriela Firea, luni seara, la Romania TV.Nu ar fi, totusi, primele amenintari pe care Firea le-ar fi primit. "Imediat cum am intrat in primarie si am anuntat ca vreau sa pun capat abuzurilor, cheltuirii nejustificate a banului public si doresc sa infiintam un holding municipal cu 20 de companii municipale pentru realizarea serviciilor publice, la preturi decente, nu umflate de 5-6-7 ori. Am inceput sa primesc amenintari. Ca o sa sfarsesc, ca imi fac dosare, ca o sa patesc ceva eu, sotul, copii, familia", a povestit aceasta."Nu sa cenzuram internetul, dar nici sa nu-l lasam sa se profereze amenintari"Gabriela Firea a precizat ca solutia nu e "cenzurarea internetului", dar a sugerat, totusi, ca lipsa completa de reglemetare in online poate duce la amenintari cu moartea, care nu ar trebui permise."Am facut plangeri si finalul e dezarmant, legislatia nu pedepseste astfel de atitudini, cata vreme internetul nu e reglementat, poti sa spui orice...sa ameninti cu moartea, cu bataia. Nu sa cenzuram internetul, dar nici sa nu-l lasam sa se profereze amenintari cu moartea si bataia. De pe niste conturi false au fost prof ...citeste mai departe despre " Firea se plange ca autobuzele din Turcia i-au adus amenintari pe internetul "care nu e reglementat" " pe Ziare.com