Firea spune ca in parcul din zona protejata voia doar sa schimbe niste banci si leagane. De ce apare patinoar de 3 milioane de lei in documente? Eroare materiala!

Precizarile vin dupa criticile aduse de presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, care sustine ca anuntul de participare si documentatia de atribuirea a contractului privind construirea unor patinoare in parcurile din Sectorul 5, inclusiv in Parcul Romniceanu, arie protejata, este publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) din 20 decembrie, iar valoarea acestuia se ridica la peste 3 milioane de lei."Asa cum s-a comunicat public in cursul zilei de ieri (miercuri - n.r), potrivit informatiilor primite de la conducerea Sectorului 5, lucrarile care se executa in acest parc sunt lucrari de punere in siguranta a mobilierului urban si a locului de joaca, ca urmare a sesizarilor primite de la Oficiul pentru Protectia Consumatorului, si nu lucrari de realizare a unui patinoar", transmite primarul Capitalei.Potrivit acestuia, la directia de specialitate din cadrul municipalitatii nu a fost depusa nici o documentatie pentru obtinerea autorizatiei pentru construirea unui patinoar, avand in vedere ca Parcul Romniceanu se afla in zona protejata."In ceea ce priveste documentatiile aparute in SEAP, potrivit Primariei Sectorului 5, incarcarea acestora la data de 5.12.2017 si publicarea in SEAP in data de 20.12.2017 reprezinta rezultatul unei erori materiale", mai precizeaza primarul.Firea considera ca lansarea acestor "informatii tendentioase" fac parte dintr-o campanie de denigrare initiata de un arhitect care a contribuit la distrugerea Capitalei in perioada comunista, referindu-se la presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, care a scris pe Facebook despre lucrarile din Parcul Romniceanu, depunand si o plangere in acest sens, si a ironizat-o de mai multe ori pe Firea."Difuzarea in mod repetat a unor astfel de informatii tendentioase face parte dintr-o campanie de denigrare lansata de un arhitect din generatia celor care au contribuit la distrugerea Bucurestiului in perioada comunista, prin demolarea mai multor schituri si biserici, a Palatului Brancovenesc, a Manasti ...citeste mai departe despre " Firea spune ca in parcul din zona protejata voia doar sa schimbe niste banci si leagane. De ce apare patinoar de 3 milioane de lei in documente? Eroare materiala! " pe Ziare.com