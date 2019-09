Firea spune ca Primaria ar putea "intra pe bursa", daca nu se intelege cu ELCEN! Ce inseamna si de ce e imposibil

Miercuri, administratia Firea a organizat o conferinta de presa pentru a prezenta starea sistemului de termoficare din Capitala (ajuns la un pas de colaps din cauza lipsei de investii de dupa Revolutie).In context, Gabriela Firea a sustinut ca - sub administrarea sa - Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) investeste constant si consistent in termoficare."Cele mai mari sume din bugetul Capitalei s-au dus si in acest an catre transportul in comun, deci catre STB, si catre RADET. (...) Intr-o luna normala, din 300 de milioane de lei, 100 se duc catre STB, 100 de milioane se duc catre RADET iar restul se folosesc pentru plata salariilor si a lucrarilor care sunt in desfasurare, in Capitala.Practic, cea mai mare cheltuiala a PMB, mai ales in sezonul rece, este pentru a asigura apa calda si caldura si transportul in comun. Asa cum am exprimat anterior, noi avem aceasta obligativitate si vom respecta si legea in vigoare, dar si angajamentul fata de cetateni", a precizat Gabriela Firea.In context, edilul-sef a mai spus ca - daca nu se va ajunge la o mai buna cooperare cu ELCEN, cu care administratia locala are divergente majore - atunci administratia ar putea "iesi pe bursa" si ar putea cumpara energia termica de la alti furnizori."Daca nu se va putea restabili o situatie macar de minim respect cu ELCEN, daca conditiile contractuale si comerciale vor fi injuste fata de RADET si, ulterior, fata de Termoenergetica, vom cauta alternative.Cred ca pe plan mondial nu mai este ELCEN singura entitate care sa furnizeze energie termica pe care sa o livram populatiei. Eu cred ca nu suntem totusi intr-un cerc inchis. Ideal ar fi sa avem pe acelasi lant productie, transport, distributie si sa fie aici, in Romania, in Bucuresti, sa avem SACET-ul mult visat printr-o cooperare, daca nu s-a putut fuziune, intre RADET si ELCEN.Daca domniile lor nu inteleg ca sunt parte interganta din acest sistem si daca au alte planuri cu productia - nu stiu, poate vor sa o vanda in Honolulu! - atunci vom intra si noi pe bursa, chiar daca va fi mai dificil din punct de vedere tehnic, dar nu imposibil, si ne vom descurca. Ii asigur pe bucuresten ...citeste mai departe despre " Firea spune ca Primaria ar putea "intra pe bursa", daca nu se intelege cu ELCEN! Ce inseamna si de ce e imposibil " pe Ziare.com