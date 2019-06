Firea zice ca Bucurestiul e in faliment, Clujul anunta ca are cel mai mare buget

"Eu sunt mult mai preocupata in acest timp de faptul ca atat Primaria Capitalei, cat si primariile de sector, cat si multe municipii si orase din tara au un buget mult mai mic decat cel care ni s-a promis si s-a prognozat, cand a fost unul pe hartie.Imi pare rau ca ai mei colegi primari m-au lasat singura anul trecut sa ma bat cu stiti dvs cine, pentru ca probabil unii s-au bucurat ca s-au taiat bani de la Primaria Capitalei, dar acum toti suntem in faliment nedeclarat.Sper ca macar de aceasta data sa fim uniti. Ceea ce se realizeaza cu banii de la primarie este doar in beneficiul cetatenilor", a sustinut Firea, vineri, inaintea sedintei CEx al PSD.Intrebata ce inseamna "faliment nedeclarat", Firea a replicat ca la o astfel de situatie se ajunge "in momentul in care nu mai poti sa iti asiguri functionarea, activitatea curenta, sa iti platesti subventiile pentru utilitatile publice, sa tii facturile neinregistrate, ca sa nu intri pe arierate".Ea a mentionat ca in acest moment are loc o discutie tehnica intre reprezentanti ai primariilor din Capitala si cei ai Ministerului de Finante, dar si ca saptamana viitoare va exista o intalnire cu prim-ministrul Viorica Dancila si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici."Am vorbit cu doamna prim-ministru, am anuntat aceasta situatie si la Biroul Permanent National, ni s-a promis o intalnire saptamana viitoare cu doamna premier si domnul ministru de Finante, care acum e plecat din tara.La aceasta ora se desfasoara o discutie tehnica la Ministerul de Finante cu doamna secretar general si administratorii primariilor. Situatia este grava.Ma preocupa mai mult acest subiect, pentru ca, daca intra Primaria Capitalei in incapacitate de plata, scade automat rating-ul de tara si s-ar putea sa ajungem la Consiliul Monetar. Asta ne dorim? (...) Avem un minus de un miliard de lei. Ne trebuie urgent un miliard de lei", a declarat Firea.In timp ce noi ne intrebam ce urmeaza sa se intample cu Bucurestiul, de la Cluj vin vesti bune. Consiliul Judetean Cluj este pe primul loc in tara in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene, iar judetul are cel mai mare buget din Romania, dupa cum a anuntat Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, joi.Citeste s ...citeste mai departe despre " Firea zice ca Bucurestiul e in faliment, Clujul anunta ca are cel mai mare buget " pe Ziare.com