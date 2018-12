Firea spune ca si autobuzele Mercedes au probleme, dar dupa 11 ani din 1.000 inca sunt pe traseu 870

Intrebata recent, la o conferinta de presa, cum comenteaza informatiile potrivit carora noile autobuze Otokar au probleme tehnice, primarul general, Gabriela Firea, a spus ca si vechile autobuze Mercedes Citaro au avut multe probleme. In realitate, autobuzele Mercedes ale Municipalitatii au un grad de fiabilitate ridicat, potrivit reprezentantilor RATB (in prezent STB - Societatea de Transport Bucuresti).Cu o vechime medie de 11 ani, autobuzele Mercedes Citaro sunt folosite in prezent in proportie de 87,9%, ceea ce inseamna ca pe traseu se afla acum 870 de autobuze, din lotul de 1.000, cumparat de Primaria Capitalei, in perioada 2006-2009, la un pret mediu de 200.000 euro bucata, putine dintre acestea avand aer conditionat.Potrivit reprezentantilor STB, din cele 1.000 de autobuze, 120 sunt in revizii, iar 10 sunt imprumutate la Chisinau si Tulcea.In luna iunie a acestui an, primarul general, Gabriela Firea, a semnat impreuna cu managerul general al Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, Serdar Gorguc, contractul prin care Primaria Capitalei achizitioneaza 400 de autobuze noi Euro 6. Conform graficului de livrari, pana la sfarsitul acestui an, vor veni la Bucuresti primele 100 de unitati, urmand ca anul viitor, sa ajunga si restul de 300 de autobuze.Valoarea tranzactiei este 100 milioane euro plus TVA. Autobuzele sunt de trei tipuri in functie de traseele pe care vor circula: 320 de autobuze de 12 m, 50 autobuze de 10,7m si 30 de autobuze de 18 metri. Noile autobuze beneficiaza de aer conditionat si de tehnologie GPS, care permite localizarea in trafic si furnizarea catre calatori a informatiilor legate de timpii de asteptare in statie si de parcurgere a traseului.Citeste si:Cum s-au pricopsit bucurestenii cu autobuzele Otokar si cateva decizii restrictive greu de explicatDe ce sunt atat de murdare autobuzele din Bucuresti? Iata modul incredibil in care se face curatenie. Bataie de joc fata de calatori si angajati (Galerie foto)Continua problemele la autobuzele cumparate de Firea: N-am vazut niciodata masini cu atatea probleme! ...citeste mai departe despre " Firea spune ca si autobuzele Mercedes au probleme, dar dupa 11 ani din 1.000 inca sunt pe traseu 870 " pe Ziare.com