La inceputul sedintei de azi, consilierii generali au votat includerea pe ordinea de zi a mai multor proiecte de hotarare care prevad salvarea termoficarii Capitalei, dupa intrarea RADET in faliment.Mai exact, s-au inclus pe ordinea de zi proiecte care prevad delegarea serviciului de distributie a agentului termic catre CM Termoeneregtica SA, majorarea de capital a acestei companii, dar si incheierea unor conventii de plata in avans catre producatorii de agent termic.In context, Gabriela Firea a precizat:"Cetatenii nu au niciun motiv de ingrijorare. Agentul termic va fi livrat la parametri decenti, normali. Vrem chiar la parametri superiori, pe masura ce inlocuim conductele vechi si de 60 de ani.Astazi dezbatem si aprobam delegarea serviciului de termie catre Termoenergetica, care va prelua activitatea si salariatii RADET. Cand isi vor inceta activitatea la RADET, isi vor incepe activitatea la Termonergetica. Nu va inceta nicio zi furnizarea.Pentru reprezentantii firmelor private: am primit aviz de la ANAP ca aceste contracte sa fie preluate de Termoenergetica.Nu renuntam la achizitia de agent termic de la ELCEN. Nu este asa. Dar din cele 6 CET -uri ale ELCEN, Titan si Pipera au disparut. N-am construit noi mall-uri pe ele. Si trebuie sa facem in asa fel incat sa nu se mai transporte agent termic din sud spre nord (cartierul Aviatiei fiind acum alimentat cu agent termic de la CET Sud - n.red)", a precizat Gabriela Firea. ...citeste mai departe despre " Firea: Termoenergetica va prea prelua activitatea RADET. Fara intreruperi, fara someri! " pe Ziare.com