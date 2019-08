Firea va modifica proiectul taxei auto pentru Bucuresti - ce se va schimba

"In urma publicarii adresei de email oxigen@pmb.ro si prin faptul ca proiectul Oxigen pentru Bucuresti a fost postat pe site-ul primariei s-au primit si la adresa relatiipublice@pmb.ro mesaje, ii asigur pe oameni ca am citit toate aceste mesaje si pro, si contra, ca am retinut toate observatiile facute de bucuresteni sau nonbucuresteni, ca va invit si pe dvs, consilierii generali de la toate grupurile politice, de a va alatura acestui demers de a avea un oras curat, de a lupta cu flagelul poluarii, de a lua in serios aceasta problema a poluarii si sa nu o mai politizam. Proiectul prezentat de mine poate deveni proiectul nostru.Voi trata cu maxima seriozitate propunerile pe care mi le veti trimite individual, in calitate de consilieri generali sau venite din partea grupurilor politice, asa cum voi trata cu maxima seriozitate toate propunerile si sugestiile venite de la cetateni", a transmis Firea la inceputul sedintei.Primarul a precizat ca proiectul va suferi anumite modificari, deoarece exista niste situatii speciale."Cele mai multe observatii sunt legate de imposibilitatea (daca ramane proiectul asa cum a fost prezentat de la 1 ianuarie) de a mai avea un autoturism inmatriculat intr-un alt judet, dar care se deplaseaza in Bucuresti fara a plati vinieta B. Am tinut cont de observatiile care releva faptul ca sunt si situatii de inteles, situatii speciale care ar trebui sa fie regasite sub forma unor exceptii.De exemplu, cei care, desi au domiciliul in Bucuresti, nu pot inmatricula masina in Capitala, deoarece au preluat un leasing de la o societate care este inregistrata pe raza altui judet. Exista aceasta categorie si care garanteaza ca la finalizarea leasingului, devenind proprietari 100%, isi vor inmatricula autoturismul in Capitala.Sau sunt cetateni care sunt de buna credinta, inteleg ca nu este corect pentru Capitala sa plateasca taxe si impozite intr-un alt oras folosind totusi drumurile publice din Bucuresti, dar neavand practic carte de identitate de Bucuresti fiind flotant, nu exista posibilitatea fizica sa o inmatriculeze", a spus Firea.Primarul a amintit ca au trecut deja sapte zile de cand proiectul a fost pus in dezbatere publica si ca la 1 octombrie se va finaliza aceasta perioada. Firea a precizat ca dupa pe ...citeste mai departe despre " Firea va modifica proiectul taxei auto pentru Bucuresti - ce se va schimba " pe Ziare.com