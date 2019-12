Firea vrea din nou sa faca parc in Padurea Baneasa. Eco-Civica: O decizie iresponsabila, distrugatoare, in favoarea unor grupuri de interese

Inca de pe 24 octombrie, Gabriela Firea a solicitat aprobarea Consiliului General pentru a recupera de la Romsilva trei parcele de padure, in suprafata totala 572.104 de metri patrati, pentru a le trasnforma in "padure parc".De ce ar vrea PMB sa faca asa ceva? Institutia sustine ca "doreste sa redea bucurestenilor o zona importanta de recreere, de promenada pietonala si de practicare a activitatilor sportive. Pentru toate acestea se vor obtine toate avizele de specialitate si se vor respecta conditiile impuse de avizatori, cu afectatarea minima a vegetatiei forestiere".In plus, potrivit PMB, "concret, terenul Parc Padurea Baneasa, situat in Aleea Privighetorilor nr. 39-83, sector 1, in suprafata de 572.104 mp, care in prezent este in proprietatea Guvernului Romaniei si administrata de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, a apartinut Municipiului Bucuresti, aceasta fiind cedata cu titlu gratuit in anul 1930, pentru infrumusetarea imprejurimilor Capitalei, de catre regele Mihai I al Romaniei, in scopul de a fi amenajata ca padure parc pentru Municipiul Bucuresti".Inca de la momentul publicarii initiativei, Fundatia Eco-Civica transmitea ca pe bucuresteni parcul din padure nu i-ar ajuta cu nimic. In schimb - din cauza ca ar presupune constructia unui drum si asigurarea de utilitati in zona (conducta de apa, gaze etc) - decizia le-ar fi de mare folos unor dezvoltatori imobiliari care deja detin teren in zona si care ar putea construi vile si hoteluri, chiar in padure.Una peste alta, la sedinta din 24 octombrie, consilierii generali au respins proiectul de hotarare prin care Gabriela Firea cerea acordul de a solicita parcelele de teren detinut acum de Romsilva.Cu toate acestea, primarul general al Capitalei n-a renuntat la idee. Ba dimpotriva, a pus din nou proiectul pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General de miercuri, 18 decembrie. Textul proiectului este simular cu precedentul.Exista doar cateva mici modificari. Spre exemplu, in noua varianta a proiectului, PMB mentioneaza ca va amenaja parcul in 5 ani de la momentul in care va primi terenul.In context, Fundatia Eco-Civica a explicat pentru Ziare.com ca pericolul pe care l-a semnalat in luna octombrie n-a disparut.Cu alte cuvinte, reprezentantii Fundatiei au precizat ca inteleg in ce fel i-ar ajuta pe oame ...citeste mai departe despre " Firea vrea din nou sa faca parc in Padurea Baneasa. Eco-Civica: O decizie iresponsabila, distrugatoare, in favoarea unor grupuri de interese " pe Ziare.com