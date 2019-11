Firea vrea sa cumpere 100 de tramvaie de la turci. Astra Vagoane de la Arad sustine ca e incorect si contesta achizitia

Societatea de Transport Bucuresti (STB) SA are - potrivit celui mai recent raport de activitate - 486 de tramvaie. Dintre acestea, cele mai multe sunt vechi si foarte vechi si se defecteaza din ce in ce mai des, dupa cum reiese din acelasi raport.In aceste conditii - mai ales ca promite demult conditii mai bune de transport in comun - Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a lansat, in decembrie 2018, o licitatie pentru a cumpara 100 de tramvaie noi cu 856 milioane de lei (adica circa 181 de milioane de euro).Administratia Firea a cerut de la inceput sa lucreze doar cu firme mari. Mai exact, PMB a mentionat in documentatia de atribuire ca "media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie de minim de 280.000.000 de lei".In aceste conditii, producatorul roman de tramvaie Astra Vagoane Calatori SA Arad a fost nevoit sa se asocieze cu o societate chineza - anume Crrc Qingdao Sifang Co. Ltd - pentru a respecta criteriul cifrei de afaceri si a se putea inscrie la licitatie.In cele din urma, situatia s-a clarificat. Cu alte cuvinte, au depus oferte pentru a furniza cele 100 de tramvaie noi pentru Bucuresti doi competitori: compania turca Durmazlar Makine Sanayi Ve Ticaret SA si Asocierea romano-chineza Astra Vagoane Calatori SA - Crrc Quigdao Sifang Co. Ltd.A urmat o licitatie destul de agitata, care a fost contestata si chiar suspendata. In cele din urma, insa, procedura s-a reluat. Iar in august 2019 PMB a anuntat ca prelungeste perioada de examinare a ofertelor pana pe 15 decembrie. Se pare insa ca, totusi, lucrurile s-au miscat ceva mai repede decat se astepta atunci PMB.Primaria a ales castigatorul, dar nu le-a spus bucurestenilor care esteIn mod normal - la cat de prost se circula cu tramvaiul prin Capitala - ne-am fi asteptat ca administratia Firea sa se grabeasca si sa-i anunte pe bucuresteni ca a facut inca un pas spre cumpararea celor 100 de tramvaie noi. Anume, ca a ales deja compania care le va furniza. Cu toate acestea, desi stie de peste o saptamana numele castigatorului licitatiei, administratia Firea nu le-a spus nici pana astazi clar bucurestenilor care este acesta.In schimb, PMB a transmis catre Astra Vagoane Calatori SA, inca de pe 4 noiembrie 2019, ca a decis sa cumpere cele 100 de ...citeste mai departe despre " Firea vrea sa cumpere 100 de tramvaie de la turci. Astra Vagoane de la Arad sustine ca e incorect si contesta achizitia " pe Ziare.com