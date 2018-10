Firea vrea sa dea 500 de lei soferilor care fac car-sharing. Ciucu (PNL) si 22 de organizatii desfiinteaza proiectul

Ciucu face referire la proiectul car-sharing, prin care posesorii de masini din Bucuresti-Ilfov care se grupeaza sa transporte elevi la scoala sau sa mearga in aceeasi directie vor primi un decont de carburant de 500 de lei pe luna.Programul "Stimularea mobilitatii si decongestionarea traficului din Municipiul Bucuresti" se afla pe ordinea de zi a sedintei CGMB de joi, 18 octombrie.Consilierul atrage atentia ca proiectul "reflecta in primul rand ambitiile politice din judetul Ilfov ale familiei Pandele-Firea si nu nevoile de mobilitate/tranzit ale bucurestenilor"."Deoarece PMB nu are capacitati de implementare si control, pe scurt, efectele acestui program se vor rezuma la urmatoarele rezultate:- se vor da 500 de lei posesorilor de autoturisme din judetul Ilfov;- se vor da 500 de lei bucurestenilor care au copii si sunt posesori de autorurisme;Punctele urmatoare referitoare la un sistem municipal de car-sharing/bike-sharing dotat cu autoturisme ecologice/biciclete electrice sunt tratate sumar, fiind puse in hotarare doar pentru a-i da un oarecare staif, la pachet cu pomenile electorale", a transmis Ciprian Ciucu intr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com.In plus, consilierul PNL subliniaza ca acest comportament este "tipic" pentru Firea, "evidentiind mari greseli de buna guvernare".Iata ce probleme a sesizat consilierul Ciprian Ciucu:"1) Directioneaza (Gabriela Frea - n.red.) bugetul Bucurestiului catre locuitori din judetul Ilfov, stiut fiind faptul ca Gabriela Firea este presedintea a organizatiei PSD Ilfov, iar sotul sau are interese politice in acest judet. Astfel, motivatia sa este politica.2) Intai ia deciziile si dupa aceea comanda studiile. In acest fel perverteste ideea de evaluare ex-ante (inainte de) a impactului masurii propuse. Toate studiile comandate anterior in acest fel i-au 'confirmat' deciziile deja luate ad-hoc si pe genunchi. Ceea ce d.p.d.v. metodologic si statistic este o aberatie.3) Masurile pe care le propune nu pot fi controlabile fara un sistem de verificare costisitor, sistem pentru care PMB nu este pregatita si nu are capacitate administrativa. Din modul in care este conceput proiectul de hotarare, Primarul General nici nu pare interesata de corectitudinea cheltuirii fondurilor;4) La fel ...citeste mai departe despre " Firea vrea sa dea 500 de lei soferilor care fac car-sharing. Ciucu (PNL) si 22 de organizatii desfiinteaza proiectul " pe Ziare.com