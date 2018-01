Anuntul a fost facut de Sorin Chirita, administratorul public al Capitalei.Acesta a mai precizat ca regiile autonome vor fi reorganizate in societati comerciale, proces care se va desfasura destul de rapid.Potrivit lui Chirita, serviciile prestate vor avea o calitate superioara fata de cele din prezent.Administratia Strazilor va fi desfiintata si preluata de Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje, Compania Municipala Managementul Traficului si Compania Municipala Parking, care se vor ocupa de activitatea administratiei, in timp ce monitorizarea va fi preluata de Directia de Transport."La fel se va intampla si in cazul Administratiei Lacuri Parcuri. La fel, si in cazul cimitirelor. Ele vor fi servicii delegate. Bunurile Municipiului Bucuresti vor fi anexa la contractul de delegare, ca si bunuri de retur, urmand ca aceste servicii sa fie prestate la o calitate superioara, comparativ cu ceea ce se intampla acum", a spus Chirita, citat de Mediafax.De asemenea, administratorul public al Capitalei a sustinut ca CET -urile (centrale electrice de termoficare) vor intra in administrarea Companiei Municipale Energetice."Si aceasta companie municipala, si ELCEN si RADET vor fuziona intr-o companie care se va numi Sistemul centralizat SACET. Deci practic aceasta companie municipala va produce si energie electrica, si energie termica", a mai spus Chirita. ...citeste mai departe despre " Firea vrea sa desfiinteze Administratia Strazilor si ALPAB. Mai face o companie si pentru CET-uri " pe Ziare.com