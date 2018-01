In sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti de miercuri a fost adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Nod Intermodal Cap Linie de Tramvai si Metrou Park&Ride - Parcare Supraterana si Terminal RATB Intersectia Sos. Pantelimon cu Sos. Vergului Dudesti, sector 2, in vederea viitoarei constructii.Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi pentru si 11 abtineri. Au votat pentru 24 de consilieri PSD, 6 consilieri PNL, 3 consilieri PMP si 4 consilieri ALDE. S-au abtinut 11 consilieri USR, conform unui comunicat remis Ziare.com.Primarul Gabriela Firea a explicat ca este vorba despre "un ansamblu care va incorpora atat statia terminala a tramvaiului, statia de metrou precum si prima parcare supraterana de tip Park&Ride, care va avea o capacitate de aproape 500 de locuri dispuse pe 3 niveluri"."Acest tip de parcare, destinata atat bucurestenilor cat si celor care tranziteaza Capitala, reprezinta o solutie eficienta de fluidizare a traficului, prin oprirea la intrarea in Bucuresti a unui numar semnificativ de autovehicule, pasagerii acestora avand la dispozitie o alternativa viabila, respectiv mijloace de transport public subterane si de suprafata cu ajutorul carora deplasarea in oras este mai comoda si mai rapida", a punctat edilul.A.G. ...citeste mai departe despre " Firea vrea sa faca in Pantelimon prima parcare de tip park&ride din Bucuresti " pe Ziare.com