Firea vrea sa imprumute 121 de milioane de euro si sa dea eco-vouchere pentru masini taximetristilor - ce proiecte mai sunt pe ordinea de zi

Astfel, CGMB va dezbate urmatoarele proiecte:* Acordarea titlului de Cetatean de onoare al Capitalei guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. In referatul de aprobare, semnat de primarul general, Gabriela Firea, se arata ca Isarescu, nascut pe 1 august 1949 la Dragasani, judetul Valcea, este academician, presedinte al Sectiei de Economie, Sociologie si Stiinte Juridice a Academiei Romane. Pe langa functia de guvernator al BNR , indeplineste responsabilitati si pe plan international, fiind guvernator pentru Romania al FMI , membru al Consiliului guvernatorilor Bancii Centrale Europene, membru al Clubului de la Roma si al Trilateralei.* Pe ordinea de zi a aceleiasi sedinte figureaza si un proiect initiat de consilierul PNL Cristian Olteanu vizand conferirea titlului de cetatean de onoare sefului Clinicii ORL a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central, conf. univ. Corneliu Romanitan, in semn de apreciere a activitatii medicale.* Termenul de valabilitate a eco-voucherelor ar putea fi prelungit cu doua luni, respectiv pana la 30 noiembrie, iar perioada pentru decontarea acestora va fi prelungita pana la 20 aprilie 2020. Conform raportului de specialitate, in perioada mai-iulie au fost utilizate in cadrul unitatilor comerciale participante la program doar doua treimi din totalul de 4.194 de vouchere, iar termenul de valabilitate expira pe 30 septembrie. In favoarea prelungirii a fost invocat faptul ca luna august este perioada efectuarii concediilor de odihna, de unde si scaderea utilizarii eco-voucherelor de catre beneficiari. Totodata, "beneficiarii care doresc utilizare eco-voucherelor in vederea achizitionarii unui autoturism nou se gasesc in situatia in care perioada de timp cuprinsa intre comanda si livrarea unui autoturism nou sa depaseasca, in anumite situatii, perioada de valabilitate a eco-voucherelor", se mai arata in raportul de specialitate.* Denumirea de Piata NATO ar putea fi atribuita spatiului public situat la intersectia dintre str. Izvor cu str. Nicolae D. Staicovici (Sectorul 5), potrivit